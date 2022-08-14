روبي تشعل حفلها بالساحل برقصاتها العفوية على المسرح.. وإطلالتها حديث الجمهُور

أحيت الفنانة المصرية روبي، أمس السبت، حفلاً غنائياً بالساحل الشمالي، لاقى إقبالاً واسعاً، فضلاً عَنّْ تفاعل واسع بين متابعيها على المواقع الإعلامية، بعد تداول مقاطع فِيْديو وصور للحدث الفني.

كان مظهر روبي الصيفِيْ أيضًا حديث الجمهُور، بعد أن ارتدت فستانًا قصيرًا متعدد الألوان، بما فِيْ ذلك اللون الوردي الفاتح والأرجواني والأصفر، المصنوع من “مقياس السمك” الشهِيْر بأعين متقاطعة، حيث قال البعض إن الفستان كان “آمين”. . ، وسعره 1184 دولار.

أشعلت روبي الحفلة برقصات عفوية على خشبة المسرح على أغانيها وسط صيحات وهتافات من الجمهُور الذي عبر الكثير منهم عَنّْ سعادتهم بحضور الحفل.

وقدمت الفنانة المصرية خلال الحفل مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة الشهِيْرة، منها “نمت نينه”، و “يالموش”، و “مشيت وراء حواسي”، و “ليس بيداري هكذا”، وكذلك “. مي القلب من البلاستيك “و” حيتا تانيا “.

وعبرت الفنانة بشرى عَنّْ سعادتها بحضور حفل روبي قائلة عَنّْها “أنا سعيدة وآتي خصيصا لروبي لأني أحبها كثيرا ودمها خفِيْف ومخادع وأغانيها محجوزة والناس يحبونها لأنها كذلك. بسيطة وسهلة.”

وأثار هذا الحفل الجدل مؤخرًا بعد قرار تأجيله، حيث كان من المقرر عقده فِيْ 29 يوليو، ليصبح 13 أغسطس.

جاء قرار تأجيل حفل روبي المفاجئ بالتزامن مع التعليقات حول سعر تذاكرها، والتي بلغت 2700 دولار (ما يعادل 52000 جنيه إسترليني تقريبًا)، بالإضافة إلَّى شروط حضورها.

أثار الإعلان عَنّْ أسعار تذاكر الحفلات قبل أيام حالة من الجدل بين الجمهُور عبر مواقع التواصل، حيث تم طرح تذاكر لفئتين الأولى للأفراد وتبدأ من 650 إلَّى 3500 جنيه مصري، أي ما يعادل ( 35 – 185 دولار).

أما أسعار الطاولات فتتراوح بين 6500 و 52.500 جنيه بما يعادل (345 – 2776) دولار مما دفع الكثير من المراقبين للسخرية من الأمر لارتفاع التكلفة.

وبشأن شروط المشاركة فِيْ الحفل، أشار إلَّى أن الحد الأدنى للسن المسموح به لدخول الحفل هُو 25 سنة، على أن يكون الدخول للأزواج “الكابلات” فقط، ولا يمكن لأحد الدخول بمفرده، وغير مسموح. ارتداء السراويل القصيرة أو الملابس الرياضية، والسماح باستخدام القوات غير مسموح باستخدام العَنّْف، ويجب ارتداء ملابس مبهجة.

وسبق أن أثارت روبي الجدل فِيْ عدة مناسبات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشروط التي حددها منظمو حفلاتها وأسعار التذاكر داخل مصر وخارجها، كَمْا حدث مؤخرًا مع حفلها الأول فِيْ تونس، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.