روبي خالاتي قاطعوني أنا وأمي.. وهذا اسمي الحقيقي

أثارت الفنانة المصرية روبي اهتمام الجمهُور، بعد أن نشر البرومو حلقتها على برنامج منى الشاذلي “كونتيجو”، حيث ضيفة يوم الخميس على البرنامج الذي يبث على قناة cbc.

شارك برومو الشاذلي فِيْ حلقة روبي، عبر حسابه الخاص على إنستجرام، حيث أظهر للفنانة المصرية، خلال تصريحها، أن اسمها الحقيقي هُو رانيا وليس روبي، وأنها آذت نفسها بنفسها.

قالت روبي أيضًا إنها تريد الزواج والبقاء فِيْ المنزل، موضحة أن الجميع يعتقد أنها وقحة، لكنها مختلفة تمامًا، كَمْا يقول البعض.

قالت روبي أثناء الترقية، “قررت أن أثق بنفسي وقاطعتني عماتي وقاطعت أمي فِيْ البداية.”

ظهرت الفنانة المصرية بإطلالة ذهبية وسوداء، حيث ارتدت “توب” أسود وبنطلون ذهبي منقوش باللون الأسود أيضًا، فِيْما تركت شعرها معلقًا بأقراط ذهبية تحتها، واعتمدت حذاءًا أسود، مع مكياج بسيط بألوان ترابية ناعمة. ..

وحظي البرومو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عَنّْ سعادتهم بمتابعة الحلقة كاملة، خاصة أنها تضمنت غناء روبي لأغنيتها الجديدة “نوميت نانا” التي حققت نجاحاً باهراً.

فِيْ غضون؛ تستعد روبي لحفلها فِيْ الساحل الشمالي فِيْ مدينة العلمين الجديدة، برفقة دي جي رودج، يوم الجمعة 12 أغسطس.

وكانت الفنانة المصرية قد طرحت أحدث أغانيها بعَنّْوان “نمت نانا” الفترة الأخيرة من تأليف وتلحين عزيز الشافعي وتوزيع توما، وفِيْديو كليب للمخرج خالد مختار والذي احتل الترند لأيام. .

كَمْا يشارك فِيْ فِيْلم “وان تاني” بطولة أحمد حلمي ونسرين أمين وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وأحمد مالك ونور إيهاب وفنانين آخرين، والعديد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة، وتأليف هِيْثم دبور، وإخراج. محمد شاكر خضير حيث أعاد الفِيْلم أحمد حلمي إلَّى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفِيْلم حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا فِيْ مصلحة السجون، حيث يقابل السجناء ويكتب تقارير عَنّْ حالتهم النفسية، ويعيد التفكير فِيْ حياته.