ظهرت الفنانة ميريهان مجدي، المعروفة بـ “كوكي”، الأخت غير الشقيقة للفنانة المصرية روبي، لأول مرة معًا على الهُواء. نحن نحب بعضنا البعض أكثر “.

كشفت روبي خلال استضافتها لبرنامج “معكَمْ منى الشاذلي” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها تكبر شقيقتها “كوكي” بست سنوات.

من جانبها ذكرت “كوكي” بعض سمات شخصية روبي فِيْ المنزل قائلة “روبي كوميدي فِيْ المنزل إلا عَنّْدما تستيقظ من النوم.

خلال الحلقة، صرحت روبي أنها لا تجيد الطبخ، “لقد حرقت الطعام والمنزل مرة واحدة، لكن ليس لدرجة الفشل. قررت أن أصنع بطاطس مقلية، وحولتها إلَّى تحفة، وأنا أحب الأكل “. على نار هادئة جدًا، لذلك قمت بطهِيْها لمدة 3 أيام، لذلك نمت وجلست البطاطس على النار، حتى تحترق. ” .

كَمْا تحدثت عَنّْ اسمها الحقيقي قبل دخول عالم الفن قائلة “فِيْ البيت تقول عائلتي ان رانيا ليست روبي فِيْ الشارع معتقدة ان اسمي رباب وهذا غير حقيقي لان اسم روبي”. لم يكن “. يتم ارتداؤه فِيْ الشارع.

وأشارت الفنانة المصرية إلَّى أن “اسم روبي فني بحت، واسمي الحقيقي رانيا، وفِيْ البداية تفاجأت بهذا الاسم”.

وعَنّْ تفاصيل اختيار هذا الاسم، أوضح روبي “المخرج يوسف شاهِيْن هُو الذي اتصل بي روبي عَنّْدما كنت أعمل معه فِيْ فِيْلم (سكوت حنصور). علاقته معي كانت جيدة وقال لي سيكون الاسم روبي، وقد أحببت الاسم لأنه أسهل فِيْ النطق من رانيا “.

تحدثت عَنّْ سبب دخولها مجتمع الفن قائلة “دخولي فِيْ مجال الغناء والفن كان لأنني أردت الحصول على المال لشراء الملابس وجمع الأموال لدروس الثانوية. هدفِيْ الأول كان المال.”، فكرت فِيْ الشهرة فِيْ البداية “.

وقال “بدايتي الفنية كانت كنموذج إعلاني، لكن يوسف شاهِيْن رأى أنك تستطيع التمثيل، فألغني فِيْ فِيْلم (سكوت حنصور) وبدأت مسيرتي الفنية وشهرتي بعد هذا الفِيْلم”.

كشفت روبي عَنّْ بدايتها، والتي يقارن البعض بالجرأة، لطريقة ظهُورها فِيْ الأغاني والمقاطع، قائلة “لقد تعرضت للكثير من المواقف بسبب أغنياتي فِيْ بداياتي، والفتى الذي أحببته كان سابني لأنه لم يفعل”. لم أستطع التعامل مع ردود أفعال الناس “.

وأوضحت “تأثرت بردود الفعل على مقاطعي فِيْ البداية، عانيت من أزمات كثيرة وقاطعتني عماتي، لكن عمري فِيْ ذلك الوقت كان صغيرا ولم أدرك ما كنت أفعله”، مضيفة، “لهذا السبب قررت تغيير اختياراتي”.

وعَنّْ علاقتها بوالدتها، قالت “ظلمتها بقسوة لأنني رفضت أن أتزوجها بعد وفاة والدي، وهِيْ الآن ترفسني بالحذاء لأنها كانت صغيرة وكان لها الحق فِيْ ذلك لأنها كانت صغيرة. أرملة.” وهِيْ تبلغ من العمر 34 عاما “.

وأشار إلَّى أن والدته وخالاته كانوا السبب فِيْ تكوين شخصيته، لذلك تعلم منهم تحمّل المسؤوليات والثقة بالنفس، وأضاف “لا أسأل أي شخص يحتاج إلَّى شيء، وأنا لا. – لا أقول لمن يريد شيئاً، فأنا لا أعتمد على أحد من طفولتي وكنت طفلاً متمرداً وعَنّْيداً.

وكشفت روبي خلال الحلقة عَنّْ عمرها الحقيقي قائلة “أنا أقول عمري عادي ..