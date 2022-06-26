روتانا تفوز بـ 3 جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

فازت مجموعة قنوات روتانا بثلاث جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون 2022، وتسلمها الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا التلفزيونية السيد عبد الله الشبانة، وذلك خلال الحفل الختامي للدورة الخامسة عشرة للمهرجان التي أقيمت. مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة، وسط منافسة كبيرة بين القنوات والإذاعات الخليجية، بحضور وزير شؤون الإعلام البحريني ومسؤولي الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

التحديث والتطوير المستمر

فاز برنامج “الليوان” الذي بث في رمضان الماضي على قناة روتانا الخليج واستضافه الإعلامي اللامع عبد الله المديفر، بمسابقة البرامج التلفزيونية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. GUST)، والتي يتم عرضها على شاشة LBC.

مئات الملايين من المشاهدات

تأتي هذه الجوائز في إطار التطوير والتحديث الهائل لمجموعة قنوات روتانا على المستوى الفني والتقني، من خلال وجود نخبة من أهم وأشهر مقدمي البرامج المختلفة، والتي حصدت مئات الملايين من وجهات النظر وحضور واسع من جماهير المملكة العربية السعودية والخليجية والدول العربية من خلال حزمة من أفضل البرامج.