روتيلا نجار كابتن تحت التدريب في محطة قطار الحرمين السريع

أصبحت روتيللا ياسر النجار، قبطان قطار في التدريب في محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة، من أوائل النساء السعوديات اللائي قمن قيادة القطارات.

وأظهرت لقطات لروتيللا في المقصورة الرئيسية لقطار الحرمين السريع لتلقي تدريب عملي على القيادة.

روتيللا هي واحدة من 31 سيدة سعودية أكملن تدريبهن على قيادة القطارات فائقة السرعة في المملكة، بعد اجتياز المرحلة الأولى من التدريب النظري الذي بدأ في يناير الماضي.

داخل الكابينة

دخل المتدربون المرحلة الثانية، والتي ستستمر حوالي 5 أشهر، وسيحضر المتدربون المقصورة بحضور سائقين محترفين في قيادة القطارات للتدريب العملي.

وحتى نهاية ديسمبر المقبل، من المتوقع أن يبدأ المتدربون في قيادة القطارات بين المدن السعودية بأنفسهم بعد اجتياز جميع الاختبارات والتدريب.

اجتازت المرأة السعودية العديد من التدريبات النظرية، بما في ذلك أنظمة المرور، والسلامة، والمخاطر المهنية، ومكافحة الحرائق، والجوانب الفنية المتعلقة بالقطار والبنية التحتية.

زيادة عدد السائقين

في المراحل المقبلة، سيزداد عدد السائقين السعوديين من الذكور والإناث، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة على السفر بالسكك الحديدية، خاصة خلال موسمي الحج والعمرة.