روتين العناية بالبشرة مع شرح كامل لطريقة تطبيقه باسهل الامكانيات

تحَلْم كل فتاة وامرأة بالحصول على بشرة مثالية، ولتحقيق ذلك يجب اتباع عدة خطوات يومية للعناية بالبشرة صباحًا ومساءً، بالإضافة إلى تقشير البشرة مرة أسبوعياً لإزالة الشوائب والجلد الميت.

أيضا، إزالة الدهُون الزائدة من الجلد باستخدام حمام بخار بعد التقشير لتفتيح مسام الجلد، ويمكنك استخدام أقنعة البشرة لإزالة الرؤوس السوداء.

بعد ذلك يمكنك استخدام ماسك الترطيب مرة فِيْ الأسبوع بالإضافة إلى الروتين اليومي، وستحصلين على بشرة نضرة وصحية.

هناك العديد من الطرق التي تؤدي فِيْ النهاية إلى النتيجة المرجوة، وإحدى هذه الطرق هِيْ اتباع روتين للبشرة يسمح لك بالتغلب على صعوبات اليوم.

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روتين الصباح اليومي للعناية بالبشرة.

أولاً، لنبدأ بغسول الوجه

عندما تستيقظ فِيْ الصباح، يجب أن تبدأ بغسل بشرتك بالماء الفاتر واستخدام منظف للوجه يناسب نوع بشرتك.

استخدام الحبر

يساعد التونر بعد غسل الجلد بالغسول على تحييد حموضة الجلد.

استخدام مصل مضاد للأكسدة

يجب عليك استخدام مصل غني بالعناصر الغذائية والمعادن والفِيْتامينات التي تساعد فِيْ علاج العديد من مشاكل الجلد، مثل القضاء على أشعة الشمس الضارة وتهِيْج الجلد.

استخدام كريم العين

يحافظ الاستخدام اليومي لكريم العين على مرونة الجلد ويقلل من الخطوط الموجودة أسفل العينين ويحافظ على نسبة الكولاجين فِيْ العين.

استخدم مرطبًا

يساعد كريم الترطيب على توفِيْر المرونة اللازمة للبشرة، ويقضي على الجفاف ويحافظ على البشرة من العوامل الخارجية والمواد الكيميائية، وخاصة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية.

استخدام واقي الشمس

عند اختيار واقي الشمس، يجب اختيار نوع غني بالزنك لتوفِيْر امتصاص ونتائج أكبر. يحمي الكريم الواقي من الشمس البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية فِيْ الصباح.

الروتين اليومي للعناية بالبشرة بالليل

إزالة المكياج قبل النوم

يجب إزالة المكياج قبل النوم، باستخدام غسول الزيت، ثم استخدام غسول مائي بالماء الدافئ لإزالة المكياج والأوساخ بشكل دائم من مسام وجهك.

باستخدام مصل غني بالفِيْتامينات

فِيْ بعض المستحضرات، يجب استخدام مصل مدعم بالفِيْتامينات حتى يتمكن الجلد من التخلص من خلايا الجلد الميتة.

يساعد على بناء الكولاجين فِيْ الجلد أثناء النوم ويساعد أيضًا فِيْ تقليل التجاعيد التي تتشكل بمرور الوقت وبسبب تقدم العمر، من الضروري جدًا استخدام نوع من أفضل أنواع السيروم الذي يمكن استخدامه على الوجه.

استخدام الزيوت المغذية للبشرة

يفضل دائمًا وضع زيوت تحتوي على عناصر مغذية للبشرة ليلاً لمعالجة البشرة لأي سبب من أسباب جفاف الجلد.