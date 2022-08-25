روجينا بسالي تنتقد أداء باسل خياط.. وتتعرض لهجوم وشتائم بألفاظ نابية

وصفت المخرجة المصرية روجينا باسالي أداء النجم السوري باسل خياط بأنه رتيب ومتخلف وضعيف، خاصة فِيْ مسلسل “منعطف خطير”، ما جعلها عرضة للاعتداءات والشتائم بالشتائم والاتهامات بالعَنّْصرية.

قالت روجينا فِيْ تدوينة نشرتها على حسابها على فِيْسبوك مرفقة بصورة باسل خياط “نفس الأداء منذ المرة الأولى التي رأيته فِيْها … مع نصف عين (نص مفتوح، نص مغلق) غاضبة ومتعصبة، تتألم الروح من أجله، وبالطبع بدون سبب منطقي أو ضروري، أكثر من أداء رتيب يصل إلَّى حد التلفِيْق، يقرر مرافقته “.

وانتقد المخرج المصري أداء النجم السوري الذي انتقل منذ سنوات للعمل فِيْ الدراما المصرية، قائلاً “باسل خياط ممثل يسهل انتحال شخصية كررها عدة مرات، ووصل التمثيل إلَّى … نفس المستوى “.

وأوضح “أحيانًا تخلق الصور النمطية مكانًا آمنًا لمالكها، لكن هذا كسل رهِيْب حقًا”، مشيرًا إلَّى تمثيله فِيْ المسلسلات التليفزيونية ؛ “طريقي، السلم، 30 يومًا، الرحلة، ميثاق الدم، حد غير معروف ومنحنى خطير” لم يكن مختلفًا.

وأضاف “كل مسلسل له أداؤه. لا يأخذ خطوة للأمام ولا لحظة مختلفة فِيْ مشاعره، بنفس الأسلوب، نفس الأداء، لا يوجد جهد، ولا حتى على مستوى الشكل. أخي، هذا هُو أنك لم ترهق كتفِيْك، وفجأة جاء أحدهم إليك وقال، لكنني لم أراك فِيْ مسلسل مثل هذا فِيْ سوريا، أو فِيْ مسلسل قمت به عَنّْدما كنت طفلاً صغيراً، كل هذا و لا يزال، أليس كذلك لقد رأينا ذلك “

وأكد أن “موقف باسل خياط ضعيف جدا تجاه أبطال مسلسل (منعطف خطير) حتى الممثلين الشباب”.

أعطيته بعض النصائح وقلت، “إذا فتحت عينيك، سترى الممثلين قبل أن تتصرف بالطريقة والتصرف بشكل عام، أتى الفنلندي … ممثل فرصة للمعجبين للإبداع والتمثيل من المرحلة الأولى، أنا أفضل الممثل “المبالغ فِيْه” وحفظه على الإطلاق … هذا أداء رائع يا فنان، لكن عَنّْدما تكون خائفًا، ابق آمنًا إن شاء الله “.

لاحقًا، نشرت روجينا بسالي تدوينة على مدونة كشفت فِيْها عَنّْ استهدافها لانتقادها أداء باسل خياط. لأن هذا ليس أسلوبي، ولا هُو أسلوبي، وغير صحيح بشكل عام.

وتابع “لكنني ما زلت أهِيْن لأن (بعض) الإخوة السوريين يرون أن هذه عَنّْصرية من جانبي وأنني ضدهم. وهذا عبثي وقلة الأدب والإرهاب أيضا. طريقة السوريين أو طريقة الاعتراض، وليس من المعقول أن رأيي فِيْ الممثل يشمل كل ما هُو. سوري، هذا شيء مضحك للغاية .. إنه عار حقيقي وهُو غير صحيح وخانق. لقد حذفت هُو وأنا التعليقات وجعلت كتلة لأنني بعيد عَنّْ هذا التفاهة.