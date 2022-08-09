روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مايا سندي وحلمي الذي أراه أمام عيني

احتفلت الفنانة المصرية، روجينا، بعيد ميلاد ابنتها مايا، بكلمات مليئة بالحب، واصفة إياها “بدعمها والحلم الذي تراه أمامها”، متمنية لها السعادة الدائمة.

ونشرت روجينا، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مجموعة من الصور التي جمعتها مع ابنتها مايا فِيْ جميع مراحل عمرها، ظهرت فِيْها صغيرة وكبيرة، تمامًا كَمْا ظهرت فِيْ الصور والد مايا، نقيب الاداء. المهن، الفنان أشرف زكي وشقيقتها مريم، ورفقت الفنانة الصور بتعليق أعربت فِيْه عَنّْ حزنها على انفصال ابنتها بسبب رحلة، معربة عَنّْ حبها العميق لها.

وكتبت الفنانة المصرية “كل لحظة وأنت سعيدة، كل عام وأنت حلمي الذي أراه كل يوم بنور عيني، كل عام ودائما أنت ابني وابنتي عمري، العام الذي كل شيء بخير وفرح وسعادة ونجاح ورضا، أول عيد ميلاد يمر وأنت بعيد عَنّْي وأنت لست فِيْ حضني، سنة كاملة وأنت دائما فِيْ قلبي.

وتلقت الفنانة تهنئة من أقرانها فِيْ الوسط الفني بمناسبة عيد ميلاد ابنتها مايا ومنهم الفنانة هند صبري وإيناس عز الدين ودارين حداد وفِيْفِيْ عبده.

بينما عبرت مايا زكي عَنّْ حبها العميق لوالدتها روجينيا، وعلقت على نفس التدوينة “بموت فِيْكي وأنا أحبك كثيرًا، أتعلم منك دائمًا كل شيء حلو وجميل يا رب، أنت دائمًا رائعة. ، وأنت تعلمنا ما نخافه من حاجة، شكرًا لأنك لم تحفظني أبدًا “.

كَمْا ألقى متابعي الفنانة المصرية تعليقات، متمنين لابنتها حياة مديدة من الخير والسعادة والنجاح. وعلق أحد المتابعين “كل عام، هناك ألف شيء جيد وسعيد”.

ودعت الفنانة روجينا ابنتها مايا فِيْ مطار القاهرة الدولي، بمناسبة مغادرتها مصر لاستكَمْال دراستها فِيْ مجال الإخراج.

وظهرت فِيْ الفِيْديو وهِيْ تعانقها، بحضور الفنان أشرف زكي، ورفقت روجينا الفِيْديو بتعليق تشير إلَّى أن ابنتها كانت مسافرة لأغراض الدراسة، متمنية أن تراها كَمْا فعلت. “أهم مخرج”، حيث علقت فِيْ الفِيْديو “اشتقت لك حياتي، حفظك الله وارجع بألف ضمان وسأراك أهم مخرج”. تساعدك فِيْ دراستك “.

على الصعيد الفني، أعلنت الفنانة روجينا عَنّْ مشاركتها فِيْ مسلسل “سيثم” تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وأشارت إلَّى أنها بدأت الاستعدادات للمسلسل، الأمر الذي جذبها لاختلافه عَنّْ ما تم تقديمه فِيْ الماضي، وأنها كانت متحمسة للغاية له، حيث كتبت قصتها بطريقة غير عادية، مشيرة إلَّى أنها كانت لديها. لم يقدموا شخصية مثل هذه المرأة من قبل وأرادت تحقيق الشكل المطلوب، خاصة وأنهم كانوا يعملون على عرض ورقي مختلف يحترمهم.