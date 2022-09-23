روجينا صلاح السعدني علمني الكثير.. وابنتها أمي أبدعت فِيْ “انحراف”

وصفت الفنانة المصرية روجينا، مهرجان القاهرة الدرامي بأنه حفل زفاف لجميع الفنانين، مشيرة إلَّى أن اتحاد مهن الممثلين يحتفِيْ بنجومه وكل من قدم عملاً دراميًا.

وعلقت روجينا على تكريم النجوم الكبار فِيْ الدورة الأولى للمهرجان قائلة “تكريم رموز الفن العظماء مثل صلاح السعدني وصفِيْة العمري وغيرهما، لا يهم أن يكون الوقت قد فات بالنسبة لهم، ولكن” المهم هُو أنه عَنّْدما أقام الاتحاد مهرجانًا مسرحيًا، كانوا على حق. تكريم جهات أخرى لا يعَنّْي شيئا مقارنة بتكريم النقابة “.

وأضافت الفنانة عَنّْ تكريم النجم صلاح السعدني “قدمت له أعمالاً كثيرة وتعلمت منه الكثير لأنها مدرسة فنية عظيمة، وكل من عمل معه درس تحت يديه وتعلم الكثير”.

أما مريم، ابنة الفنانة روجينا التي ظهرت معها لأول مرة فِيْ حدث فني، فتحدثت عَنّْ عمل والدتها قائلة “الأدوار التي تأثرت أكثر بعمل والدتي كانت دورها فِيْ مسلسل الانحراف. وعلقت والدتها “ابنتي تدرس التمثيل فِيْ الجامعة الأمريكية”.

تشارك روجينا فِيْ دراما رمضان 2023 بمسلسل جديد بعَنّْوان “سيثم” تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ظهر فِيْ الموسم الماضي من رمضان فِيْ مسلسل “انحراف”، إلَّى جانب لوسي وسميحة أيوب وأحمد صفوت وعبد العزيز مخيون والعديد من الفنانين، وهُو من تأليف مصطفى شهِيْب وإخراج رؤوف عبد العزيز.