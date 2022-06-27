رودريجيز يتلقى عرضًا جديدًا للرحيل عن الريان القطري

تلقى الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب الفريق الأول لنادي الريان القطري، عرضًا جديدًا لترك فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مجلس إدارة نادي أيندهوفن الهولندي بدأ مفاوضات مع الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب الفريق الأول لنادي الريان القطري، للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

فيما أكدت تقارير صحفية أن النادي البرازيلي، بوتاغوفو، تقدم بطلب للحصول على عقد مع اللاعب الدولي الكولومبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب الكولومبي يريد العودة إلى إحدى الدوريات الأوروبية.

يشار إلى أن جيمس رودريغيز انضم لفريق الريان القطري في سبتمبر الماضي قادما من إيفرتون في صفقة انتقال مجانية.