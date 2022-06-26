رودي جارسيا يحدد “مستقبل” ماشاريبوف مع النصر

حسم المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد توقيع عقود تدريب فريق النصر، مستقبل النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف مع الفريق الأول لكرة القدم، بحسب آخر الأخبار الصادرة عن الصحافة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

انضم جلال الدين مشاريبوف (28 عاما) إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم في يناير 2022 قبل مغادرته على سبيل الإعارة قصيرة الأجل حتى صيف 2022 لفريق الشباب الإماراتي الأهلي دبي، لحظر تسجيل لاعبين جدد.

رودي غارسيا يحدد “مستقبل” مشاريبوف بالنصر

وأوضح الإعلامي عيسى المسمار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا يريد الإبقاء على جلال الدين مشاريبوف مع النصر رافضا فكرة تركه في صيف العام المقبل. 2022.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة الرياضية إلى حصول مشاريبوف على عرضين من قناة الجزيرة وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

أما بالنسبة للفوز، فإن قرار بيع أو الاحتفاظ بخدمات مشاريبوف تُرك للمدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي وقع رسميًا عقود تدريب الفريق الأول بعد مفاوضات صعبة مع الرئيس موصلي المعمر.

وكان الانتصار هو ضم جلال الدين مشاريبوف من صفوف الأوزبكي باختاكور.

يشار إلى أن اسم جلال الدين مشاريبوف قد تم تسجيله في قائمة الانتصارات كلاعب آسيوي، الأمر الذي يجعل الخيارات المتاحة لاستبداله نادرة للغاية، بحسب شريحة كبيرة من جماهير النصر، يريدون منه ذلك. البقاء في Marsoul Park لفترة أطول.

ويملك جلال الدين مشاريبوف مسيرة رائعة مع منتخب أوزبكستان، في ظل مشاركته في 45 مباراة دولية، سجل خلالها 10 أهداف.