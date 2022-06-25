رودي جارسيا “يدرب” النصر إلى 2024.. كم يتقاضى في السنة الواحدة

اقترب إعلان نادي النصر عن التعاقد الرسمي مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا أكثر من أي وقت مضى، بحسب آخر المستجدات الصحفية، مساء اليوم السبت.

كان المدرب رودي جارسيا، 58 عامًا، جالسًا في المنزل، بدون وظيفة، منذ أن تم فصله من منصبه كمدرب لأولمبيك ليون في 24 مايو 2022.

رودي جارسيا “يتدرب” لتحقيق النصر حتى عام 2024. كم يكسب كل عام

مؤخرا، كشفت صحيفة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نادي النصر تعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعقد يستمر حتى صيف 2024.

وكان موصلي المعمر، رئيس حزب النصر، قد عاد، بحسب إعلام علي العنزي، إلى الرياض قبل ساعات من العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح الرياضي أن راتب المدرب الفرنسي رودي جارسيا مع النصر، حيث ذكر أنه ومعاونيه في الجهاز التدريبي يتقاضون 5.8 مليون يورو سنويًا، وهو ما يدفعنا في “السعودية الرياضية”، في السطور التالية، للتحقق من راتبك بالريال السعودي

– في سنة واحدة 22،900،000 مليون ريال سعودي

– شهريا 1،900،000 مليون ريال سعودي

– بالأسبوع 475 الف ريال سعودي

– باليوم 70.000 الف ريال سعودي

– سعر الساعة 2800 ريال سعودي

– للدقيقة 47 ريال سعودي

تاريخ جارسيا في مفاوضات الفوز قديم جدًا، إذ يعود إلى سبتمبر 2022، عندما بدأ صدى اسمه يتردد في الشارع الرياضي السعودي، بعد إقالته من تشكيل أولمبيك ليون الفرنسي.

عرض موصلي المعمر رئيس فريق النصر عام 2022 على رودي جارسيا الحصول على 44 مليون ريال سعودي على كامل العقد مقابل الموافقة على تدريب الفريق من العاصمة الرياض.

احتاج المدرب الفرنسي إلى مزيد من الراحة، بعد تجربة فاشلة مع أولمبيك ليون، حيث تلقى حينها عروضا أخرى من أندية أوروبية وفرق دولية، أجاب من أجلها “مازال يدرس العروض المعروضة عليه”.

لم يتخلى النصر أبداً عن مفاوضاته مع رودي جارسيا، الذي لديه مسيرة طويلة كمدرب كرة قدم، أولمبيك مرسيليا وليون وروما، لذا عاد للحديث معه.