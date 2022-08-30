روسيا الاقتصاد سينكَمْش بأقل من 3% فِيْ 2022

موسكو (رويترز) – قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف يوم الاثنين إنه من المتوقع أن تقل النسبة عَنّْ 3 بالمئة هذا العام حيث يساعد سوق العمل القوي فِيْ تخفِيْف التداعيات الاقتصادية لما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” فِيْ أوكرانيا.

وقال بيلوسوف إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينخفض ​​”بما يزيد قليلاً عَنّْ 2٪ هذا العام”. وتوقع أن يعقب ذلك تراجع “لا يزيد عَنّْ 1٪” فِيْ عام 2023، بحسب رويترز.

يتوقع بعض الاقتصاديين حدوث انهِيْار بنسبة 15٪ فِيْ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام فِيْ مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب الأزمة الأوكرانية التي تهدف إلَّى شل الاقتصاد الروسي.