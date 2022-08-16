روسيا تتلاعب بأعصاب الأوروبيين.. حذرت من صعود أسعار الغاز 60%

حذرت شركة غازبروم الروسية العملاقة المملوكة للدولة من ارتفاع كبير فِيْ أسعار الغاز فِيْ أوروبا هذا الشتاء.

قالت شركة الغاز الروسية العملاقة، اليوم الثلاثاء، إن أسعار الغاز فِيْ أوروبا قد تقفز 60 بالمئة إلَّى أكثر من أربعة آلاف دولار لكل ألف متر مكعب هذا الشتاء، فِيْما يستمر إنتاج الشركة وصادراتها فِيْ التراجع وسط العقوبات الغربية.

كانت تدفقات الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، عَنّْد مستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق طريق عَنّْدما أرسلت موسكو قوات إلَّى أوكرانيا فِيْ فبراير وبعد العقوبات التي أثارت خلافًا بشأن معدات خط أنابيب نورد ستريم 1. نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز.

وقالت جازبروم “أسعار الغاز الأوروبية المعروضة للبيع الفوري وصلت إلَّى 2500 دولار (لكل ألف متر مكعب). ووفقاً لتقديرات متحفظة، إذا استمر هذا الاتجاه فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار لكل ألف متر مكعب هذا الشتاء”.

أغلقت أوكرانيا أحد طرق تصدير غازبروم إلَّى أوروبا بينما خفضت الشركة الإمدادات إلَّى 20 فِيْ المائة فقط من قدرة خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى ألمانيا وسط نزاع على المعدات.

وقالت جازبروم فِيْ بيان إن إجمالي صادرات الغاز تراجعت 36.2 بالمئة إلَّى 78.5 مليار متر مكعب بين الأول من يناير كانون الثاني و 15 أغسطس آب وتراجع الإنتاج 13.2 بالمئة إلَّى 274.8 مليار متر مكعب مقارنة بمستوياته قبل عام.

من ناحية أخرى، تعتزم ألمانيا والنرويج توسيع تعاونهما فِيْ قطاع الطاقة.

وخلال زيارته الأولى كَمْستشار للعاصمة النرويجية، أشاد شولتز يوم الاثنين بأهمية إمدادات الغاز النرويجي فِيْ طريق الاستغناء عَنّْ الغاز الروسي.

بعد محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي “يسعدني جدًا أن لدينا شريكًا آمنًا وديمقراطيًا وموثوقًا للنرويج فِيْ إمدادات الطاقة لألمانيا وأوروبا”، مشيرًا إلَّى أن البلدين يعتزمان تعزيز التعاون فِيْ مجال مصادر الطاقة المتجددة.

تبذل الحكومة الألمانية جهُودًا منذ شهُور لتعزيز شراكاتها مع دول شمال أوروبا فِيْ مجال الطاقة للتخلص من الاعتماد على واردات الغاز الروسي.

من المرجح أن تشهد ألمانيا، أكبر اقتصاد فِيْ المنطقة وأحد البلدان الأكثر عرضة لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ركودًا بدءًا من هذا الربع.