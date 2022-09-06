روسيا تتوقع إيرادات إضافِيْة بقيمة 6.7 مليار دولار فِيْ سبتمبر

وقالت وزارة المالية الروسية إنها بلغت 403.4 مليار روبل (6.65 مليار دولار) فِيْ سبتمبر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت الوزارة أنها لا تخطط لاستخدام فائض الإيرادات فِيْ الميزانية لشراء العملات الأجنبية أو الذهب فِيْ السوق، لأن مثل هذه المشتريات بموجب قانون الميزانية، تم تعليقها فِيْ أوائل عام 2022، حسبما ذكرت رويترز.

وتفكر روسيا فِيْ شراء عملات دول “صديقة” مثل الصين والهند وتركيا للاحتفاظ بها فِيْ صندوق الثروة الوطني بعد فقدان القدرة على شراء الدولار أو اليورو بموجب لائحة الميزانية بسبب العقوبات الغربية.

أظهرت وثيقة من وزارة الاقتصاد الروسية، صدرت الشهر الماضي، أن ارتفاع حجم صادرات النفط، مصحوبا بزيادة أسعار الغاز، سيرفع عائدات روسيا من صادرات الطاقة إلَّى 337.5 مليار دولار هذا العام، بزيادة 38٪ عَنّْ عام 2022.

هذه القفزة فِيْ الإيرادات، إذا تحققت، ستساعد فِيْ تعزيز الاقتصاد الروسي فِيْ مواجهة موجات العقوبات الغربية.

وتتوقع الوثيقة أن تنخفض عائدات صادرات الطاقة إلَّى 255.8 مليار دولار العام المقبل، لكنها ستظل أعلى من 244.2 مليار دولار المسجلة فِيْ عام 2022.

وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن يتضاعف متوسط ​​سعر تصدير الغاز هذا العام إلَّى 730 دولارا لكل ألف متر مكعب، قبل أن ينخفض ​​تدريجيا حتى نهاية عام 2025.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الآن أن ينخفض ​​تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب من شركة غازبروم الروسية إلَّى 170.4 مليار متر مكعب هذا العام، مقارنة بتوقعاتها المنشورة فِيْ مايو والتي تبلغ 185 مليار متر مكعب ومقارنة بـ 205.6 مليار متر مكعب يتم تصديرها فِيْ عام 2022.