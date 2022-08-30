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روسيا تتوقع وصول معدل التضخم إلَّى 13% فِيْ 2022

كتب العرب اليومفي آخر تحديث
روسيا تتوقع وصول معدل التضخم إلَّى 13% فِيْ 2022

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الاثنين، إن التضخم فِيْ روسيا سيكون فِيْ حدود 12-13٪ فِيْ عام 2022، بينما من المتوقع أن

توقع بيلوسوف أن ينخفض ​​الطلب الاستهلاكي بنسبة 4.2٪ هذا العام وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض ​​بنحو 2٪ فِيْ عام 2022 ونحو 1٪ فِيْ عام 2023.

وذكرت وكالة رويترز أن بيلوسوف قال خلال اجتماع حكومي متلفز إن واردات السلع الاستهلاكية تعافت إلَّى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازية التي تهدف إلَّى استبدال السلع الغربية التي انسحبت الشركات من السوق الروسية.

وأضاف أن الواردات الاستثمارية تراجعت ما بين 17-20٪ ولا يتوقع أن تتعافى بسرعة.