روسيا تحاصر خطط أوروبا للبحث عَنّْ الغاز فِيْ أفريقيا

أفادت مجلة فرنسية أن روسيا تتدخل فِيْ أبرز مشروعين يجري إعدادهما لمد أنابيب غاز غرب إفريقيا، فِيْ محاولة لتشديد الخناق على الأوروبيين الباحثين عَنّْ بديل لغازها.

ذكر تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن “مشروعي خط أنابيب الغاز العملاقين فِيْ القارة الأفريقية تم تسريعهما بالتزامن مع الطلب القوي على هذه المادة بسبب ارتفاع الأسعار ورغبة أوروبا فِيْ التحرر من الغاز الروسي”. “

وأضافت المجلة “على الورق، تشارك نيجيريا، أكبر احتياطي للغاز فِيْ إفريقيا، فِيْ هذين المشروعين مع منافسين رئيسيين فِيْ القارة، المغرب والجزائر، وهِيْ أول مصدر أفريقي للغاز”.

وتضيف أن المشكلة تكَمْن فِيْ “احتمال مشاركة موسكو فِيْ مشروع من المفترض أن يقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي”.

وذكر التقرير أن “دخول روسيا على الخط له أسبابه، بما فِيْ ذلك أن العمل على مثل هذا الخط سيستغرق 25 عامًا على الأقل”.

واضاف ان “خط انابيب الغاز سيمر بالعديد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حيث تسعى روسيا لبسط نفوذها هناك”.

وأشارت المجلة إلَّى أن “الجهُود الروسية للتأثير على نشاط نقل النفط والغاز فِيْ المنطقة ليست جديدة”.

الجريث

وأوضحت أن “غازبروم تستخدم، سواء فِيْ نيجيريا أو الجزائر، ما أسمته ثعبان البحر – الذي يوفره خط أنابيب الغاز العابر للصحراء – للوصول إلَّى حقول الغاز”.

وقالت “فِيْ عام 2006 وقعت الشركة الروسية اتفاقا مع شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك”.

فِيْ نفس العام، “حاول الروس تنفِيْذ نفس المخطط فِيْ نيجيريا من خلال توقيع اتفاقية، ثم إنشاء مشروع مشترك فِيْ عام 2009.”

وذكر التقرير أنه بعد ذلك “عرضت غازبروم على النيجيريين بناء قسم أول من خط الأنابيب من جنوب إلَّى شمال البلاد والحصول فِيْ المقابل على استغلال عدة حقول غاز لكن دون جدوى”.

وأكد أنه “خلال هذه العملية، تمكنت شركة غازبروم من وضع قدمها فِيْ ليبيا من خلال السيطرة على 33٪ من حقل غاز الفِيْل”.

وأضاف “شركات توتال وشل وحتى ريبسول استخدمت نفس الحجج التي استخدمها الروس للحصول على الغاز الذي يمكن توصيله إلَّى أوروبا، ولكن مرة أخرى دون نجاح”.

وقال جان أفريك “إن صعود النفوذ الروسي يأتي لتضييق الخناق على الأوروبيين الراغبين فِيْ البحث عَنّْ مصادر أخرى للطاقة، بالتزامن مع منافسة غير مسبوقة بين المغرب والجزائر لاستكَمْال خط الغاز العابر للصحراء”.

فِيْ 28 يوليو، وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر مذكرة تفاهم لمشروع خط أنابيب غاز عبر الصحراء لنقل الغاز النيجيري إلَّى أوروبا.