بينما تواصل روسيا الحرب فِيْ أوكرانيا، فإنها تتحرك بثبات للرد على العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفُرضت عشرات العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من الكيانات الاقتصادية والشخصيات المقربة من الكرملين، فِيْ محاولة لوقف الحرب فِيْ أوكرانيا.

أثار تحرك موسكو هذه المرة مخاوف فِيْ أوروبا، بعد أن فتحت روسيا صماماتها الغازية وبدأت فِيْ تقليل الكَمْية التي تمر عبر أوكرانيا إلَّى أوروبا.

تتزايد المخاوف فِيْ القارة العجوز، مع حلول فصل الشتاء المقبل، فِيْ وقت لا تكون فِيْه أوروبا مستعدة لسد العجز الناجم عَنّْ نقص الغاز الروسي، أو حتى إذا اتخذ الرئيس بوتين قرارًا نهائيًا بقطع الإمدادات.

وجاءت الأرقام المرعبة لأوروبا من أوكرانيا، حيث أعلنت كييف الجمعة أن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا انخفض إلَّى “أدنى مستوى فِيْ التاريخ” الشهر الماضي، متهمة موسكو بالسعي لزعزعة الاستقرار السياسي فِيْ أوروبا من خلال تقليص إمداداتها.

خفضت روسيا بالفعل الضخ عبر نورد ستريم عبر بحر البلطيق بنسبة 60٪ فِيْ الأسابيع الأخيرة، بسبب مشاكل فنية.

ورفض مناهضو موسكو فِيْ أوروبا التبريرات الروسية، قائلين إن روسيا تحاول الضغط على الغرب بسبب دعمها لأوكرانيا فِيْ الحرب التي يخوضها الكرملين ضدها منذ 24 فبراير.

وقالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب الوطنية الأوكرانية إن روسيا “لا تستخدم القدرات الاحتياطية والمدفوعة” لضخ خطوط الأنابيب فِيْ جميع أنحاء البلاد لتعويض تراجع خط أنابيب نورد ستريم.

وذكرت الشركة فِيْ بيان لها أن “الضخ عبر نظام نقل الغاز الأوكراني وصل إلَّى أدنى مستوى له فِيْ التاريخ فِيْ يونيو”.

تعمل شركة الطاقة الروسية غازبروم بنحو 14٪ من طاقتها وتضخ 334 مليون متر مكعب فِيْ اليوم، بحسب الشركة الأوكرانية التي تتهم الكرملين بمحاولة إثارة “الذعر والخوف” قبل بداية الشتاء.

وردت موسكو على العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفِيْة الحرب بخفض إمداداتها من الغاز إلَّى أوروبا، مما أدى إلَّى ارتفاع الأسعار ودفع الدول الغربية للبحث عَنّْ مصادر طاقة بديلة.

تصر موسكو على أنها مورد موثوق للطاقة وتؤكد أنها تحترم العقود الموقعة معها، بحسب وكالة فرانس برس.

وفِيْ الشهر الماضي، تحدث الكرملين عَنّْ إمكانية زيادة الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم عَنّْدما يتم إصلاح المكونات فِيْ كندا.

فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع، ناشد رئيس الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب فِيْ أوكرانيا، سيرجي ماكوجون، كندا لإعادة المكونات إلَّى أوكرانيا وليس إلَّى ألمانيا.

وكتب على فِيْسبوك “نناشد كندا نقل توربين غازبروم إلَّى أوكرانيا وليس ألمانيا. سنسلم الجهاز إلَّى روسيا الاتحادية، ربما بعد الفوز”.