أطلقت روسيا شحنات الغاز المصدرة إلَّى المجر، حيث قامت بتسليم كَمْيات أكبر مما تم الاتفاق عليه فِيْ ظل التقارب بين البلدين.

كانت المجر من أوائل الدول الأوروبية التي غرّدت خارج السرب، ورفضت عقوبات بروكسل ضد روسيا، أو التورط فِيْ الصراع الأوكراني من خلال الانخراط فِيْ جهُود لتسليح كييف.

واليوم السبت، أعلنت المجر أن روسيا بدأت بإرسال شحنات إضافِيْة من الغاز إليها، عقب زيارة وزير الخارجية المجري لموسكو فِيْ يوليو.

قال مسؤول بوزارة الخارجية فِيْ بودابست إن عملاق الغاز الروسي جازبروم بدأ إمداد المجر بغاز طبيعي إضافِيْ طلبته حكومة رئيس الوزراء فِيْكتور أوربان لتهدئة مخاوف إمدادات الطاقة فِيْ فصل الشتاء.

وقالت وزارة الخارجية المجرية إن المفاوضات التجارية مع موسكو “أدت إلَّى اتفاق”، مما دفع شركة غازبروم الروسية لبدء تسليم بودابست يوم الجمعة بكَمْيات “أكبر من المتفق عليها”.

وقال تاماس مينشر، المسؤول فِيْ الوزارة، على صفحته على فِيْسبوك “من واجب الحكومة المجرية ضمان إمدادات آمنة من الغاز الطبيعي للبلاد، ونحن ملتزمون بذلك”.

فِيْ المرحلة الأولى، سيصل 2.6 مليون متر مكعب إضافِيْ يوميًا من الجنوب عبر خط أنابيب ترك ستريم حتى نهاية أغسطس، وفقًا لمينشر، الذي أشار إلَّى أن المفاوضات جارية لتسليم سبتمبر.

وتسعى المجر لشراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الإضافِيْ فوق الكَمْيات المحددة، فِيْ العقد الذي وقعته ويغطي عدة سنوات مع “غازبروم”، لتعزيز احتياطياتها من الوقود.

استؤنفت أمس شحنات النفط من روسيا إلَّى جمهُورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا، بعد أكثر من أسبوع على توقفه، بحسب شركة “ميرو” المشغلة لخط الأنابيب التشيكي.

أفاد “راديو براغ” التشيكي، السبت، أن أوكرانيا أوقفت عمليات التسليم من خط الأنابيب فِيْ الرابع من أغسطس، لأنها لم تحصل على رسوم عبور، من روسيا، عَنّْ ذلك الشهر.

على الرغم من أن روسيا أرسلت الأموال فِيْ يوليو، إلا أنه لم يكن من الممكن إتمام المعاملات المالية، بسبب العقوبات.

تم بالفعل استئناف شحنات النفط عبر خط الأنابيب إلَّى سلوفاكيا، ولم تتأثر المحطة الشمالية لخط أنابيب دروزبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا إلَّى بولندا وألمانيا.