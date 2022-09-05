روسيا تخطط لشراء ما قيمته 16 مليار دولار من العملة الصينية فِيْ 2022

تدرس الحكومة الروسية اقتراحًا يقول إن موسكو قد تشتري 3-4 مليارات دولار باليوان الصيني شهريًا حتى نهاية العام للمساعدة فِيْ وقف ارتفاع الروبل.

مع وفرة عائدات النفط، تدرس روسيا طرقًا لسد النقص فِيْ الاحتياطيات حيث تعيد تنشيط قاعدة الميزانية دون شراء عملات الدول “غير الصديقة” التي جمدت حوالي نصف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بعد أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلَّى أوكرانيا.

تم تعليق شراء العملات بموجب قانون الميزانية، الذي يحول فائض عائدات النفط إلَّى صندوق ثروة، فِيْ أوائل عام 2022. يتطلب قرار إعادة تنشيط قاعدة الميزانية موافقة الرئيس فلاديمير بوتين.

عقد كبار المسؤولين فِيْ الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية الكبرى اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين فِيْ موسكو يوم 30 أغسطس لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي.

لكن أربعة مصادر مطلعة على الأمر قالت لرويترز إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن شراء العملات الأجنبية فِيْ ذلك الاجتماع.

ولم ترد وزارة المالية والحكومة على طلبات من رويترز للتعليق.

وأشار الاقتراح الذي ناقشه الاجتماع إلَّى أنه سيكون من المجدي لروسيا شراء ما قيمته 16 مليار دولار من اليوان الصيني بحلول نهاية العام.