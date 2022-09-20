روسيا تدرس زيادة الضرائب على النفط والغاز لسد فجوة فِيْ ميزانية 2023

أفادت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عَنّْ مصادر مطلعة، أن موسكو تدرس زيادة الضرائب على روسيا الاتحادية من أجل سد فجوة فِيْ موازنة 2023.

وقالت الصحيفة، على وجه الخصوص، إن الحكومة تريد رفع رسوم تصدير الغاز إلَّى ما يصل إلَّى 50 فِيْ المائة، والبدء فِيْ فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال، ورفع أسعار الغاز المحلي.

وأشارت رويترز إلَّى أن وزارة المالية اقترحت زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة إيرادات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.

تراجعت عائدات روسيا من الطاقة فِيْ أغسطس / آب إلَّى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث دفعت العقوبات الغربية المفروضة على غزو أوكرانيا الكرملين لبيع النفط بسعر مخفض، مما أدى إلَّى ضغط تدفقات الغاز إلَّى أوروبا.

إن رفض بعض العملاء التقليديين فِيْ أوروبا شراء النفط الروسي يعَنّْي أن موسكو اضطرت لبيع النفط بخصم كبير فِيْ الأسواق الآسيوية، مما يحرمها من الاستفادة الكاملة من ارتفاع الأسعار، بينما شهد أغسطس ارتفاعًا قياسيًا فِيْ أسعار الغاز الفورية فِيْ أوروبا.

ولم تعوض عائدات الغاز، التي تحتل حصة صغيرة فِيْ الميزانية، بشكل كامل عَنّْ تراجع عائدات النفط، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج مؤخرًا.

خفضت شركة غازبروم التي تديرها الدولة صادرات الغاز إلَّى أوروبا بشكل حاد هذا الصيف، وألقت باللوم على العقوبات فِيْ محدودية التدفقات.