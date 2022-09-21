روسيا تدفع 3.9 مليار روبل على كوبون سندات دولية مقومة بالدولار

قالت وزارة المالية الروسية، الأربعاء، إنها دفعت 3.9 مليار روبل (65.6 مليون دولار) فِيْ شكل كوبونات لسنداتها السيادية المقومة بالدولار لعام 2029.

وأضافت الوزارة، التي تدفع ما يعادل الروبل من التزاماتها فِيْ سندات اليوروبوند وسط العقوبات الغربية، أن الوديعة الوطنية للتسوية الروسية تسلمت الدفع واعتبرت الوزارة أنها بذلك أوفت بالتزاماتها، وفقًا لرويترز.

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء بأول تعبئة عسكرية فِيْ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر الغرب من أنه إذا واصل ما أسماه “الابتزاز النووي”، فإن موسكو سترد بقوة، بكل ترسانتها الضخمة.

أفادت وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء أن الحكومة الألمانية جمدت ما لا يقل عَنّْ 4.88 مليار يورو (4.84 مليار دولار) من الأصول المتعلقة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على المواطنين الروس.