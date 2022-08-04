روسيا ترصد 30 مليار دولار لتطوير ممر الملاحة الشمالي.. مسار جديد للغاز

وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على خطة لتطوير ممر الشحن الشمالي حتى عام 2035.

يبلغ إجمالي تمويل الأنشطة حوالي 1.8 تريليون روبل (حوالي 30 مليار دولار).

ممر تصدير بين أوروبا وآسيا

تخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز إلَّى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظم هذا الخط أصبح خاليًا من الجليد إلَّى حد كبير. ويذوب الجليد فِيْ القطب الشمالي مبكرًا كل عام.

من المتوقع أن يصبح ممر الشحن الشمالي طريقًا تجاريًا رئيسيًا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا فِيْ المستقبل.

وقال بيان نُشر على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت، نقلته قناة آر تي أرابيا الروسية، إن “الحكومة مستمرة فِيْ العمل على إنشاء البنية التحتية للممر الملاحي الشمالي أهم ممر ملاحي وطني وعالمي. رئيس الوزراء ميخائيل” وقع ميشوستين على أمر الموافقة على خطة تطويره حتى عام 2035 والخطة تتضمن تمويل أنشطة بحوالي 1.8 تريليون روبل.

ممر الملاحة الشمالي

يمر ممر الملاحة الشمالية عبر القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المحيط المتجمد الشمالي. تعمل روسيا بحذر شديد على تطوير هذا الممر البحري.

كان يُعرف هذا الممر باسم الممر الشمالي الشرقي قبل بداية القرن العشرين، ولا يزال يُطلق عليه أحيانًا بهذا الاسم.

ولمعرفة أهمية هذا الممر بين آسيا وأوروبا، تقطع السفن على الطريق الحالي مسافة 11400 ميل بحري بين شنغهاي (الصين) وهامبورغ (ألمانيا) عبر قناة السويس، بينما تسافر السفن عبر الممر الشمالي لقناة السويس. نفس المسافة 7600 ميل بحري.

فِيْ السنوات الخمس الماضية، غامر حوالي 250 سفِيْنة شحن وناقلة عبر الممر الشمالي.

لا يزال الممر يواجه العديد من التحديات، مثل عدم وجود منافذ على طول الممر، بالإضافة إلَّى ندرة الخدمات المتعلقة بالنقل البحري، مثل عدم وجود شبكة قوية من فرق البحث والإنقاذ فِيْ حال وقوع حوادث. أثناء تقدم السفن، وهُو متاح فِيْ مسار الشحن الحالي.

مع قدوم عام 2040 واستمرار مظاهر التغيير الملاحي، من المتوقع أن يكون الممر مناسبًا لحركة السفن على مدار تسعة أشهر سنويًا.