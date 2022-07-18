روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت دوار الشمس

قالت الحكومة الروسية يوم الأحد إنها زادت حصتها التصديرية من زيت عباد الشمس والبذور مستشهدة بإمدادات محلية كافِيْة.

كانت روسيا قد حظرت تصدير بذور عباد الشمس من نهاية مارس حتى نهاية أغسطس وفرضت حصة تصدير لتجنب نقص الإمدادات فِيْ البلاد وتخفِيْف الضغط على الأسعار محليًا.

أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، عَنّْ زيادة حصة تصدير زيت عباد الشمس بمقدار 400 ألف طن عَنّْ الحد الأقصى السابق للتصدير البالغ 1.5 مليون طن، فِيْما زادت حصة تصدير بذور عباد الشمس بمقدار 150 ألف طن، والتي كانت قبل ذلك 700 ألف طن. .

ستبقى القيود سارية حتى 31 أغسطس.

وقالت الحكومة إن قرار تخفِيْف القيود على الصادرات يرجع إلَّى توافر الإمدادات الكافِيْة فِيْ السوق المحلية، وأضافت أن المنتجين سيستفِيْدون من زيادة الصادرات.