روسيا تستعيد سيطرتها على الطائرات المدنية.. ضربة للرادارات الأجنبية

تخطط روسيا لاستعادة السيطرة الكاملة على حركة طائراتها المدنية من خلال التخلي عَنّْ الرادارات الأجنبية الصنع واستبدالها بأخرى محلية.

تعتمد روسيا حاليًا على الرادارات الأجنبية، وهِيْ أجهزة مهمة جدًا ويمكن أن يؤدي اختفائها إلَّى شل الحركة الجوية فِيْ البلاد.

من المحتمل اختفاء الرادارات الأجنبية فِيْ روسيا التي تعاني من عقوبات غربية تهدف إلَّى إعاقة تزويدها بالعديد من المعدات الحيوية.

رادارات روسية جديدة

أعلنت شركة Navigator الروسية عَنّْ تطوير رادارات جديدة للطائرات المدنية للاستغناء عَنّْ الرادارات الأجنبية المستخدمة حاليًا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

قال الرئيس التنفِيْذي للشركة، سيرجي بابوف، “يعمل المتخصصون فِيْ شركتنا على تطوير رادارات وهُوائيات AS-005 جديدة، والتي ستحل محل الهُوائيات الأجنبية الصنع AT-1675 المستخدمة حاليًا فِيْ الطائرات المدنية الروسية”.

وتابع “يجري حاليا الانتهاء من اختبار هذه الهُوائيات، ومن المتوقع أن ندخل مرحلة الإنتاج التسلسلي لها فِيْ عام 2023”.

وقف الشحنات

وأضاف “فِيْ السابق، تم تجهِيْز العديد من الطائرات المدنية فِيْ روسيا بهُوائيات مستوردة من طراز AT-1675، لكن الموردين الأجانب أوقفوا شحنات هُوائياتهم إلينا بسبب العقوبات”.

وأضاف “لذلك بادرنا إلَّى تطوير خط جديد من الهُوائيات قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية، وسنبدأ فِيْ تسليم هذه الهُوائيات لشركات الطيران المدني فِيْ روسيا اعتبارًا من العام المقبل”.

وأشار بابوف إلَّى أن الهُوائيات AS-005 تتشابه فِيْ الوزن والحجم مع هُوائيات AT-1675، لكنها تتفوق عليها من حيث بعض المواصفات، فضلاً عَنّْ توفِيْر اتصال موثوق به مع أنظمة الملاحة GLONASS و GPS.

وأشار مدير Navigator إلَّى أن شركته تعمل على مشاريع واعدة لتطوير هُوائيات جديدة ستستخدم أيضًا فِيْ طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار.