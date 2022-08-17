روسيا تشعل بورصة توقعاتها بشأن أسعار تصدير الغاز.. صدمة للأوروبيين

كشفت روسيا عَنّْ أحدث توقعاتها لأسعار تصدير الغاز، والتي ستتجاوز الضعف فِيْ عام 2022.

أظهرت توقعات وزارة الاقتصاد الروسية – اطلعت عليها رويترز – أن متوسط ​​سعر تصدير الغاز سيتضاعف هذا العام إلَّى 730 دولارا لكل ألف متر مكعب، قبل أن يتراجع تدريجيا حتى نهاية عام 2025 مع تراجع صادرات الغاز عبر الأنابيب.

تدفقات الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، عَنّْد مستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق طريق بعد أن أرسلت موسكو قوات إلَّى أوكرانيا فِيْ فبراير، وقطعت روسيا الإمدادات عَنّْ الدول الأوروبية لرفضها دفع ثمن الغاز بالروبل، ونشب خلاف حول إصلاح التوربينات. اللازمة لتشغيل خط أنابيب. نورد ستريم 1 ينقل الغاز من روسيا إلَّى ألمانيا. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن تنخفض صادرات غازبروم من الغاز عبر خط الأنابيب هذا إلَّى 170.4 مليار متر مكعب هذا العام، مقارنة مع توقعات 185 مليار متر مكعب فِيْ مايو الماضي، مقابل 205.6 مليار متر مكعب فِيْ عام 2022.

وتتوقع الوزارة أن تستمر أحجام الغاز فِيْ الانخفاض بعد هذا العام لكنها لم تكشف عَنّْ سبب ذلك.

نتيجة لضعف الإمدادات بالفعل، من المتوقع أن يصل متوسط ​​سعر الغاز لشركة غازبروم إلَّى 730 دولارًا لكل ألف متر مكعب فِيْ عام 2022، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تم جمعه العام الماضي والذي كان 304.6 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وهُو ما يمثل زيادة قدرها 40 بالمائة. مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 523.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

* زيادة إنتاج الزيت

وأظهرت الوثيقة أن روسيا بدأت فِيْ زيادة إنتاجها النفطي تدريجياً بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين، ما دفع موسكو إلَّى زيادة توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.

وقالت جازبروم أيضا إن إمدادات الغاز إلَّى الصين تتزايد لكنها لم تذكر تفاصيل. لا تزال أوروبا إلَّى حد بعيد أكبر سوق للغاز الروسي.

وسيساعد ارتفاع حجم صادرات النفط، إلَّى جانب ارتفاع أسعار الغاز، روسيا على كسب 337.5 مليار دولار هذا العام و 255.8 مليار دولار العام المقبل من صادرات الطاقة. ولم ترد وزارة الاقتصاد على طلب للتعليق.

وقالت الوزارة إن روسيا جنت العام الماضي 244.2 مليار دولار من صادرات الطاقة.

تشير توقعات وزارة الاقتصاد، التي اطلعت عليها رويترز هذا الأسبوع، إلَّى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بشكل عام مع العقوبات بشكل أفضل مما كانت تخشى موسكو فِيْ البداية، وسوف ينكَمْش أقل من المتوقع.