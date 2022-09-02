روسيا تصدم “أصحاب السقف”.. لا غاز ولا نفط

عقدت موسكو خطة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لوضع سقف لأسعار النفط الروسي، حيث هددت روسيا بقطع صادراتها من النفط والغاز.

سقف أسعار النفط الروسي

أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض بشكل عاجل سقفاً على أسعار النفط الروسي، داعية تحالف عريض من الدول للانضمام إلَّى هذا الإجراء بهدف حرمان موسكو من جزء من مواردها من قطاع الطاقة، فِيْ إعلان صدر فِيْ جمعة.

وكتب وزراء مالية الدول السبع فِيْ الإعلان أن “سقف السعر سيتم تحديده عَنّْد مستوى يعتمد على سلسلة من البيانات الفنية، وسيقرر التحالف بالكامل قبل وضعه موضع التنفِيْذ”، مؤكدين أن الأسعار فِيْ المستقبل “سيتم تحديده بشكل علني بطريقة واضحة وشفافة”.

تم التوصل إلَّى القرار، الذي يجب تنفِيْذه “بشكل عاجل”، وفقًا للإعلان، خلال قمة عبر الإنترنت لوزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان. ).

وصرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر للصحفِيْين فِيْ نهاية الاجتماع بأن “روسيا تستفِيْد اقتصاديًا من حالة عدم اليقين فِيْ أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب”.

وأضاف “روسيا تحقق حاليًا أرباحًا كبيرة بفضل تصدير المواد الخام مثل النفط، ونريد معالجة ذلك بحزم”.

وأوضحت مجموعة السبع فِيْ الإعلان أن “تحديد سقف سعري مصمم خصيصًا لتقليص عائدات روسيا وقدرتها على تمويل حربها مع الحد من تأثير الحرب الروسية على العالم” خاصة على “الدول منخفضة الدخل”. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

صرح البيت الأبيض أن تحديد سقف عالمي لأسعار النفط الروسي سيحد بشكل كبير من موارد الرئيس فلاديمير بوتين لتمويل الحرب على أوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفِيْة للبيت الأبيض كارين جان بيير إن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي هُو أفضل طريقة للحد من عائدات موسكو من صادرات الطاقة.

عمليًا، ستكون روسيا قادرة على بيع نفطها لهذه الدول بسعر أقل مما تعتمده حاليًا، لكنه يظل أعلى من سعر الإنتاج، حتى تجد فائدة اقتصادية فِيْ الاستمرار فِيْ بيعه لهذه الدول، وبالتالي لا. قطع إمداداتها.

التحدي الأكبر

التحدي الأكبر لمجموعة السبع هُو ضم أكبر عدد ممكن من الدول فِيْ هذا الإجراء، لأن فرض سقف على أسعار النفط لن يكون مجديًا إلا إذا شاركت فِيْه الدول المستوردة الرئيسية، وفقًا للخبراء الذين يشيرون أيضًا إلَّى دور الصين والهند فِيْ هذه القضية.

ولتحقيق ذلك، تدعو مجموعة الدول السبع “جميع الدول إلَّى إبداء رأيها حول مفهُوم تحديد سقف سعري وتنفِيْذ هذا الإجراء المهم” فِيْ محاولة لتجميع “تحالف واسع” يزيد من آثار القرار.

فِيْ نهاية يونيو، بدأ قادة مجموعة الدول السبع، بدعوة من واشنطن، مناقشة موضوع تطوير آليات معقدة لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، فِيْ إجراء يقوم على منع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية الشحن. من النفط الروسي.

التهديد الروسي

هددت موسكو بقطع إمدادات الغاز عَنّْ أوروبا إذا حددت سقفا لسعر الغاز الروسي، بحسب الرئيس الروسي الأسبق دميتري ميدفِيْديف، فِيْ تصعيد للخطاب الروسي فِيْ مواجهة العقوبات الغربية، خاصة أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي. .

وأكد ميدفِيْديف عبر تطبيق Telegram، رداً على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن تحديد سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي، “ببساطة لن يكون هناك غاز روسي فِيْ أوروبا”.

تعزو روسيا سبب تقليص أو إيقاف تدفقات الغاز إلَّى أوروبا مؤقتًا، فِيْ الغالب لإجراء عمليات صيانة ومواجهة صعوبات بسبب العقوبات الغربية ضدها.

وأشار الكرملين، الجمعة، إلَّى أن روسيا ستتوقف عَنّْ بيع النفط للدول التي تفرض سقوف أسعار على موارد الطاقة الروسية، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلَّى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.

وهدد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الشركات التي تفرض سقفًا للسعر لن تكون من بين المتلقين للنفط الروسي.

البدائل الأوروبية

تحاول الحكومات الأوروبية إيجاد حلول لارتفاع تكاليف الطاقة للشركات والأسر، وإيجاد بدائل للإمدادات الروسية لتخزين الطاقة لفصل الشتاء، حيث يرون أن موسكو ستخفض الإمدادات بشكل أكبر استجابة للعقوبات الغربية.

وسيعقد وزراء الطاقة الأوروبيون اجتماعا طارئا فِيْ 9 سبتمبر لمناقشة الأزمة.

فرض الاتحاد الأوروبي 6 حزم من العقوبات على روسيا تستهدف اقتصادها، بما فِيْ ذلك النفط، وذلك بشكل أساسي لثنيها عَنّْ استمرار الحرب فِيْ أوكرانيا، لكن روسيا أوقفت قبول سعر الغاز بالدولار أو اليورو، واشترطت الحصول على العائد بالروبل الروسي لدعمه. عملتها، التي دفعت الاتحاد إلَّى الإذعان. لم يتوقع الاتحاد الأوروبي، بطريقة ما، أن يتم ضخ السلعة الإستراتيجية فِيْه.

تسعى دول القارة العجوز إلَّى توفِيْر بدائل للغاز الروسي منذ اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان آخر هذه الجهُود مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للجزائر، لبدء مفاوضات لزيادة الكَمْيات. من الغاز المستورد من الدولة الواقعة فِيْ شمال إفريقيا، والتي أبرمت مؤخرًا اتفاقيات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية العام. عام عبر خط أنابيب غاز ترانسميد.

زودت الجزائر إيطاليا بنحو 13.9 مليار متر مكعب، منذ بداية عام 2022، متجاوزة الكَمْيات المتفق عليها سابقا بنسبة 113٪، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وزودت الاتحاد الأوروبي بنحو 11٪ من احتياجاته العام الماضي، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

فِيْ غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مؤخرًا إن كندا تدرس الجدوى الاقتصادية لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلَّى أوروبا من ساحلها الشرقي.

أوقفوا الغاز الروسي

إذا تحققت سيناريوهات وقف ضخ الغاز الروسي إلَّى أوروبا، توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن يعلن الاتحاد الأوروبي، تنبيهًا عامًا لبلدانه، للترشيد الإلزامي لاستهلاك الغاز، مستهدفًا الصناعة فِيْ المقام الأول بالسياسة. حماية المنازل والخدمات الأساسية، من أجل خفض الطلب على الغاز بنسبة 15٪، مقارنة بمتوسط ​​الطلب بين أبريل وأغسطس.

التقنين، بحسب سيناريو وقف تدفق الغاز بشكل كامل، سيؤثر على الصناعات الأكثر اعتمادًا عليه، على سبيل المثال، إذا خضعت مصانع الزجاج الأوروبية لترشيد استهلاك الغاز، فإن انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار سيؤثران بالتالي على مصنعي السيارات حتى لو استبعد مصنعوها من التقنين، بحسب تقرير. وجاء فِيْ عَنّْوان الوكالة “أوروبا تستعد لشتاء شديد البرودة”.

توقعات التضخم والنمو فِيْ أوروبا

انخفض الطلب على الغاز على أساس سنوي، بحسب الوكالة، حتى نهاية شهر يوليو بنحو 6٪ بناءً على متوسط ​​حالة الطقس فِيْ أكبر 6 اقتصادات أوروبية، وفِيْما يلي أهم التوقعات الخاصة بالتضخم والنمو فِيْ دول القارة العجوز

سيرتفع التضخم فِيْ ألمانيا بموجب السيناريو إلَّى 9.6٪ فِيْ عام 2022 من 7.6٪ المتوقعة حاليًا، و 12.2٪ فِيْ عام 2023 مقارنة بـ 4.1٪ المتوقعة حاليًا، و 3.4٪ فِيْ عام 2024 مقارنة بـ 2.3٪ المتوقعة حاليًا.

أما بالنسبة لفرنسا، فسوف يرتفع التضخم بنسبة 5.5٪ فِيْ عام 2022 من 5.2٪ المتوقعة حاليًا، و 4.4٪ فِيْ عام 2023 من 2.6٪ المتوقعة حاليًا، و 2.7٪ فِيْ عام 2024 مقارنة بـ 2٪.

فِيْ إيطاليا، من المرجح أن يرتفع التضخم بنسبة 6.6٪ فِيْ عام 2022 مقارنة بـ 6.3٪ المتوقعة، و 4.4٪ فِيْ عام 2023 مقارنة بـ 2.6٪، و 3.4٪ فِيْ عام 2024 مقارنة بـ 1.7٪.

سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلَّى 2.5٪ فِيْ عام 2022 مقارنة بـ 2.6٪ المتوقعة، إلَّى 0.5٪ فِيْ عام 2023 مقارنة بـ 1.9٪ المتوقعة حاليًا، و 0.6٪ فِيْ عام 2024 مقارنة بـ 1.5٪ المتوقعة حاليًا.

وتتوقع الوكالة أن ينكَمْش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4٪ فِيْ عام 2023 إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي، مقارنة بالنمو البالغ 2٪ المتوقع حاليًا.