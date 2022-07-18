روسيا تطلب من مصاف هندية الدفع بالدرهم الإماراتي

ونقلت رويترز عَنّْ ثلاثة مصادر ووثيقة قولها إن روسيا تسعى للحصول على مدفوعات بالدرهم الإماراتي مقابل صادرات نفطية لبعض العملاء الهنود.

يأتي ذلك فِيْ وقت تبتعد فِيْه موسكو عَنّْ الدولار لعزل نفسها عَنّْ تداعيات العقوبات الغربية.

واجهت روسيا سلسلة من العقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب غزوها لأوكرانيا فِيْ أواخر فبراير.

وأظهرت فاتورة اطلعت عليها رويترز أن مقابل إمداد مصفاة نفط واحدة تم حسابه بالدولار وأن الدفع مطلوب بالدرهم الإماراتي.

تضخ شركة روسنفت العملاقة للنفط الحكومية الروسية النفط الخام من خلال شركات تجارية من بينها إيفرست إنرجي وكورال إنرجي إلَّى الهند، التي تعد الآن ثاني أكبر مشتر للنفط بعد الصين.

دفعت العقوبات الغربية العديد من مستوردي النفط إلَّى الابتعاد عَنّْ موسكو، مما دفع أسعار الخام الروسي فِيْ المعاملات الفورية إلَّى انخفاضات قياسية مقارنة بالدرجات الأخرى.

أعطى هذا للمصافِيْ الهندية، التي نادرًا ما تشتري النفط الروسي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، فرصة للاستيلاء على الصادرات بخصومات كبيرة على نفط برنت وخامات الشرق الأوسط.

وقالت المصادر إن شركتين هنديتين على الأقل سددتا بالفعل بعض المدفوعات بالدرهم، مضيفة أنه سيتم سداد المزيد من هذه المدفوعات فِيْ الأيام المقبلة.

ولم ترد روسنفت وكورال إنرجي وإيفرست إنرجي على الفور على رسائل بريد إلكتروني من رويترز تطلب التعقيب.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فِيْ أبريل إن بلاده تريد زيادة استخدامها للعملات غير الغربية فِيْ التجارة مع دول مثل الهند.

كَمْا قال وزير مالية البلاد الشهر الماضي إن موسكو قد تبدأ فِيْ شراء عملات الدول “الصديقة” كوسيلة لمواجهة المكاسب الحادة فِيْ الروبل.

يأتي ذلك فِيْما تعتزم البرازيل شراء أكبر كَمْية ممكنة من الديزل من روسيا، أعلن وزير خارجيتها كارلوس ألبرتو فرانكو فرنسا، الثلاثاء، رغم العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية فِيْ أوكرانيا.

يأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عَنّْ اتفاق “شبه” مع روسيا فِيْ هذا الصدد.

وقال الوزير على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة البرازيل “يجب أن نتأكد من أن لدينا ما يكفِيْ من الديزل للقطاع الزراعي وللسائقين البرازيليين”.

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا ردا على حربها فِيْ أوكرانيا، التي بدأت فِيْ 24 فبراير، لكن عدة دول فِيْ العالم اختارت عدم تنفِيْذها، مما أدى إلَّى انقسام فِيْ الوحدة الدولية التي تسعى واشنطن إلَّى تحقيقها. عزل موسكو وإدانة الحرب.