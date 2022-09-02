روسيا تعلن اعتزامها وقف بيع النفط للدول التي تضع حدا أقصى للأسعار

أكدت روسيا عزمها وقف بيع النفط للدول التي تفرض سقفاً على أسعار موارد الطاقة الروسية.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن هذا الإجراء سيؤدي إلَّى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفِيْين فِيْ مؤتمر عبر الهاتف مؤيدا تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك يوم الخميس “الشركات التي تفرض سقفا للسعر لن تكون من بين المتلقين للنفط الروسي”.

وأضاف بيسكوف “ببساطة، لن نتعاون معها على أسس غير السوق”.

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية مجموعة السبعة اجتماعا عبر الإنترنت يوم الجمعة ومن المتوقع أن يعززوا خططهم لفرض حد أقصى لسعر مشتريات النفط الروسية بهدف تقليل الإيرادات المتدفقة إلَّى موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي فِيْ وقت سابق هذا العام حظرا جزئيا على مشتريات النفط الروسي، والذي تقول بروكسل إنه سيقطع 90 بالمئة من صادرات روسيا إلَّى الكتلة المكونة من 27 دولة عَنّْدما يسري مفعوله بالكامل.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، إن الوقت قد حان لأن يفكر الاتحاد الأوروبي فِيْ فرض سقف مماثل على مشتريات الغاز الروسي.

وأشار بيسكوف إلَّى أن المواطنين الأوروبيين هم من يدفعون ثمن مثل هذه الإجراءات، والتي جاءت ردًا على عملية موسكو العسكرية فِيْ أوكرانيا.

“أسواق الطاقة مستعرة. هذا بشكل أساسي فِيْ أوروبا، حيث أدت الإجراءات المعادية لروسيا إلَّى وضع حيث تشتري أوروبا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مقابل الكثير من المال – أموال غير مبررة. الشركات الأمريكية تزداد ثراءً ودافعو الضرائب الأوروبيون يزدادون فقرًا” . ”

وقال بيسكوف إن روسيا تدرس كَيْفَ يمكن أن يؤثر تحديد سقف لسعر صادراتها النفطية على اقتصادها.

وأضاف “يمكن قول شيء واحد بثقة مثل هذه الخطوة من شأنها زعزعة استقرار أسواق النفط بشدة”.

قبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلَّى أوكرانيا فِيْ فبراير، كانت أوروبا وجهة ما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.