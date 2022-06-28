روسيا تقترب من التخلف عن سداد ديونها مع انتهاء الموعد المحدد

اقتربت روسيا من التخلف عن سداد ديونها يوم الأحد، مع عدم وجود مؤشرات على أن المستثمرين الذين يحتفظون بسنداتها الدولية يتلقون مدفوعات، وهو ما يهدد بأن يكون أول تخلف لروسيا عن سداد ديونها منذ عقود.

تسعى روسيا جاهدة لتلبية 40 مليار دولار من مدفوعات السندات منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، مما أدى إلى عقوبات شاملة عزلت روسيا فعليًا عن النظام المالي العالمي وأبعدت العديد من المستثمرين عن أصولها.

وقال الكرملين مرارًا إنه لا يوجد سبب للعقوبات، واتهم الغرب بمحاولة دفع البلاد إلى التخلف عن السداد بشكل مصطنع.

واجهت جهود روسيا لتجنب ما يمكن أن يكون أول تخلف كبير عن سداد ديونها الدولية منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن من الزمان عقبة لا يمكن التغلب عليها عندما منع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية موسكو فعليًا من سداد المدفوعات في أواخر مايو. مايو.

“منذ آذار (مارس)، نعتقد أن التخلف عن السداد الروسي كان حتمياً، والسؤال الوحيد كان متى”

وأضاف هرانيتسكي “تدخل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للإجابة على هذا السؤال بالنسبة لنا، والآن أصبح الخيار الافتراضي أمام أعيننا تمامًا”.

في حين أن أي تخلف رسمي عن السداد سيكون رمزيًا إلى حد كبير، نظرًا لأن روسيا لا تستطيع ولا تحتاج إلى الاقتراض دوليًا في الوقت الحالي بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة، فمن المرجح أن تؤدي هذه الوصمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض في المستقبل.

وتتعلق الأزمة بسداد 100 مليون دولار فوائد تتعلق بنوعين من السندات أحدهما بالدولار الأمريكي والآخر باليورو كان من المفترض أن تسدده روسيا يوم 27 مايو المقبل. وتبلغ فترة السداد 30 يوما تنتهي يوم الأحد.

قالت وزارة المالية الروسية إنها سددت مدفوعات باليورو والدولار إلى وديعة التسوية الوطنية، مضيفة أنها أوفت بالتزاماتها.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تصل هذه الأموال إلى العديد من حاملي السندات الدوليين. بالنسبة للعديد من حاملي السندات، فإن عدم تلقي الأموال في الوقت المحدد في حساباتهم يصل إلى حد التخلف عن السداد.

نظرًا لعدم تحديد وقت محدد في الوثائق، يقول المحامون إنه من المحتمل أن يكون أمام روسيا حتى نهاية يوم العمل التالي لتسديد مدفوعات لحاملي السندات.