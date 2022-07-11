روسيا تقلص إمدادات الغاز لإيطاليا.. سهم “إيني” يسدد الفاتورة

وأعلنت شركة غازبروم أنها ستزود إيني بالغاز اليوم بنحو 21 مليون متر مكعب يوميا، فِيْما بلغ المتوسط ​​خلال الأيام القليلة الماضية نحو 32 مليون متر مكعب يوميا.

يأتي ذلك فِيْ حين بلغ المتوسط ​​فِيْ الأيام القليلة الماضية نحو 32 مليون متر مكعب يوميا.

من ناحية أخرى، تراجعت أسهم Eni بنسبة 1.2٪ إلَّى 11.09 يورو الساعة 919 صباحًا بتوقيت ميلانو.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعليق إمدادات الغاز من روسيا إلَّى ألمانيا لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يمر عبر بحر البلطيق.

وكانت إيني قد أعلنت منتصف يونيو حزيران عَنّْ تراجع إمدادات الغاز من روسيا، لتنضم إلَّى القائمة الموسعة للشركات التي تأثرت إمداداتها بتصاعد التوترات بين موسكو وأوروبا.