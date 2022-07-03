روسيا تقلص ضريبة تصدير زيت دوار الشمس بشدة لدعم الصادرات

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم السبت، عَنّْ خفض حاد فِيْ ضريبة الصادرات لزيت عباد الشمس، بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها موسكو لحسابها من أجل دعم شحناتها، فِيْما …

وأضافت الوزارة فِيْ مذكرة أن ضريبة تصدير زيت عباد الشمس حددت عَنّْد 8408.7 روبل (163.3 دولارًا بالسعر الحالي) للطن لشهر يوليو، أي أقل بنسبة 71 بالمئة من المستوى السابق المسعّر بالدولار.

وسبق أن حددت السلطات الضريبة لشهر يوليو (تموز) بالدولار الأمريكي عَنّْد 560.1 دولار للطن، بحسب رويترز.

ارتفع الروبل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 7 سنوات هذا الأسبوع، بدعم من ضوابط رأس المال، لكن من المتوقع أن ينخفض ​​على المدى الطويل. وخسر ما يقرب من 6٪ يوم الجمعة فِيْ تعاملات موسكو.

خفضت روسيا، التي تأثرت بالعقوبات الغربية، الضرائب على صادراتها من الحبوب بشكل حاد بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها فِيْ حساباتها لدعم الشحنات فِيْ موسم التسويق فِيْ يوليو ويونيو.