روسيا تكشف أسباب تأخر تشغيل خط “نورد ستريم1”

كشف متحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، عَنّْ سبب التأخير فِيْ تشغيل نورد ستريم 1، وعزم روسيا على إعادة الخط المتوقف بسرعة إلَّى العمل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الثلاثاء إن توربين الغاز فِيْ خط أنابيب نورد ستريم 1 الروسي لم يصل بعد من كندا، حيث يخضع للصيانة، لكن موسكو تأمل أن يتم تركيبه “عاجلا وليس آجلا”.

اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا مرارًا باللجوء إلَّى ابتزاز الطاقة، بينما يقول الكرملين إن نقص الإمدادات ناتج عَنّْ أعمال الصيانة وتأثير العقوبات الغربية.

وكرر بيسكوف أن العقوبات المفروضة على روسيا تعقد عمل خط أنابيب نورد ستريم 1، مما يقلل إمدادات الغاز إلَّى أوروبا إلَّى 20 فِيْ المائة فقط من طاقة خط الأنابيب أثناء أعمال الصيانة.

قالت شركة غازبروم المملوكة للكرملين، والتي تحتكر صادرات الغاز الروسي، إن تدفقات الغاز ستنخفض إلَّى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من يوم غد الأربعاء بنصف مستواها الحالي، لأنها تحتاج إلَّى خفض عمليات التوربينات الغازية إلَّى النصف فِيْ محطة ضاغط الهُواء. لتوجيهات هِيْئة رقابية فِيْ القطاع.

تتوقع غازبروم وصول توربين لأعمال الصيانة مع شركة Siemens Energy من كندا بعد الانتهاء من الصيانة.

وقال بيسكوف “نعم، فِيْ الواقع، هناك بعض العيوب فِيْ التوربينات”. “التوربين لم يتلق بعد صيانة كبيرة. إنه فِيْ الطريق الآن ونأمل أن يصل عاجلاً وليس آجلاً.”

وأضاف أن التوربين الآخر به بعض العيوب.

وقال إن “الوضع معقد للغاية بسبب القيود والعقوبات التي تم فرضها على بلادنا”، مضيفًا أن خط أنابيب نورد ستريم 1 كان سيعمل بشكل طبيعي الآن لولا العقوبات.

روسيا وقطعت امدادات الغاز

أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم”، اليوم الاثنين، أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم” إلَّى 33 مليون متر مكعب يوميا ابتداء من الأربعاء.

وقالت الشركة إنها أوقفت تشغيل توربين آخر بسبب “مشكلة فنية فِيْ المحرك”.

وقالت إن “الطاقة الإنتاجية لمحطة الضغط فِيْ بورتوفايا ستبلغ 33 مليون متر مكعب فِيْ 27 يوليو فِيْ الساعة السابعة صباحًا” (4 صباحًا بتوقيت جرينتش)، أي حوالي 20٪ من طاقة خط أنابيب نورد ستريم، مقارنة بنسبة 40٪ حاليًا. على حسابها على Telegram.

خفضت روسيا شحنات الغاز مرتين فِيْ يونيو، قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي دون إصلاح التوربينات فِيْ كندا، ولم يعد إلَّى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو فِيْ أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وافقت ألمانيا وكندا على إعادة التوربين إلَّى روسيا، لكن لم يتم إرساله بعد.

واعتبرت برلين هذا “حجة” وقرار “سياسي” للضغط على الغربيين فِيْ سياق الصراع فِيْ أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، “وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، لا يوجد سبب فني لقطع الإمدادات”.

وأكدت مجموعة “سيمنز” الألمانية المكلفة بصيانة التوربينات أنه “لا علاقة بين التوربين وخفض شحنات الغاز التي تم تنفِيْذها أو الإعلان عَنّْها”، بحسب بيان تلقته وكالة فرانس برس.

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن خط أنابيب الغاز سيعمل بنسبة 20٪ من طاقته هذا الأسبوع إذا لم تستلم موسكو التوربين المفقود، حيث سيخضع توربين آخر للصيانة قريبًا.

يربط خط أنابيب الغاز نورد ستريم، الذي يمر عبره 167 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وفقًا لشركة غازبروم، روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق. يعتبر خط الأنابيب استراتيجيًا لإمدادات الغاز للأوروبيين الذين يعتمدون بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية.

وتتهم دول غربية موسكو باستخدام سلاح طاقة ردا على العقوبات المفروضة على موسكو منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، قال الكرملين إن العقوبات تسببت فِيْ مشاكل فنية فِيْ البنية التحتية لمنشآت الغاز، وأن أوروبا عانت منذ ذلك الحين من الإجراءات التي فرضتها على روسيا.

وكانت غازبروم قد أشارت فِيْ بيان أصدرته فِيْ وقت سابق يوم الاثنين إلَّى توقف تسليم التوربين الأول بسبب “مشاكل بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.

وأضافت “جازبروم” “إن حل هذه المشكلات مهم للسماح بتسليم المحرك إلَّى روسيا وإجراء إصلاحات كاملة وطارئة لمحركات توربينات الغاز الأخرى فِيْ محطة ضاغط بورتوفايا”.

لكن شركة سيمنز أوضحت مساء الاثنين أن “نقل التوربينات يمكن أن يبدأ على الفور. وقد زودت السلطات الألمانية شركة سيمنز للطاقة بجميع المستندات اللازمة لتصدير التوربينات إلَّى روسيا فِيْ بداية الأسبوع الماضي. غازبروم تعرف ذلك”.

وأضافت المجموعة “لكن ما ينقص هُو مستندات جمركية للاستيراد إلَّى روسيا. غازبروم كعميل مطالبة بتقديمها”.

اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء خفض استهلاكها من الغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023، بنسبة 15٪ على الأقل، مقارنة بمتوسط ​​استهلاك الغاز فِيْ السنوات الخمس الماضية فِيْ نفس الفترة.

عارضت عدة دول أوروبية هذا الاقتراح، بما فِيْ ذلك إسبانيا واليونان والبرتغال وفرنسا.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عَنّْ وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا قولها “من الصعب مناقشة الآليات الإلزامية التي أعدتها المفوضية الأوروبية فِيْ غضون أيام قليلة … والتي تلزم الدول بتخفِيْضات إلزامية. لا يمكننا الموافقة عليها”.

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه يوم الثلاثاء، ليصل إلَّى أعلى مستوى له منذ سعره القياسي فِيْ مارس آذار، بعد يوم من إعلان مجموعة غازبروم الروسية عَنّْ خفض جديد للإمدادات لأوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.

تم تداول غاز TTF الهُولندي، الغاز الطبيعي المرجعي فِيْ أوروبا، بسعر 189.75 يورو لكل ميغاواط / ساعة، بعد أن تجاوز 190 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مسجلاً المستويات التي شهدتها بداية الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.