روسيا وتركيا تبحثان اتفاق الـ 120 يوماً لتصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ناقشا عبر الهاتف التقدم المحرز فِيْ تنفِيْذ …

وقال الكرملين إن بوتين وأردوغان بحثا أيضا التعاون الثنائي بين البلدين، وشددا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية وتطوير المشاريع الاستراتيجية فِيْ مجال الطاقة، بحسب ما أوردته سبوتنيك.

تهدف اتفاقية تصدير الحبوب المبرمة بين موسكو وكييف فِيْ إسطنبول، بوساطة تركيا والأمم المتحدة، إلَّى إعادة فتح 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب. الاتفاقية سارية لمدة 120 يومًا وتستهدف تصدير 5 ملايين طن شهريًا.

تم التوصل إلَّى الاتفاق الذي توسطت فِيْه الأمم المتحدة وتركيا الشهر الماضي، وسط مخاوف من أن فقدان إمدادات الحبوب الأوكرانية قد يؤدي إلَّى نقص حاد فِيْ الغذاء وحتى المجاعة فِيْ أجزاء من العالم.

قبل بدء العملية العسكرية الروسية فِيْ إقليم جارتها الغربية فِيْ 24 فبراير، كانت أوكرانيا تصدر نحو 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريًا.