روشتة دولية لإنقاذ اقتصاد العراق.. مكافحة الفساد أولوية

وضعت مجموعة الدول السبع للتحالف الاقتصادي للعراق وصفة اقتصادية لإنقاذ الاقتصاد العراقي، مع بروز مكافحة الفساد فِيْ المقدمة.

وأطلقت المجموعة عددا من التوصيات والمقترحات المتعلقة بتعزيز الوضع المالي والتنموي لبغداد، بما فِيْ ذلك تعزيز الوضع الضريبي، ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والصحة. التقى صندوق النقد الدولي، أمس، لتدشين الرئاسة المشتركة بين اليابان والمملكة المتحدة لمجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق.

وأضافت المجموعة، أن التنويع الاقتصادي والصمود يحققان النمو الاقتصادي العراقي، حيث سيؤدي ذلك إلَّى توفِيْر الخدمات الأساسية للجميع، والفرص الاقتصادية، بما فِيْ ذلك النساء والشباب، والنمو الشامل وتحقيق استقرار أكبر للمجتمع العراقي. وأشارت إلَّى أنها لا تزال مستعدة لدعم الحكومة العراقية. فِيْ تنفِيْذ هذه الأجندة الهامة. شجعت المجموعة الحكومة العراقية على إحياء أجندتها الإصلاحية الاقتصادية، باستخدام عائدات النفط المتزايدة للاستثمار فِيْ مستقبل العراق على المدى الطويل، وتحديداً تحسين البنية التحتية، وتوفِيْر المياه والكهرباء، والتنمية البشرية، والتحول إلَّى مصادر الطاقة الخضراء. العراق، من خلال “دمج الاعتبارات المناخية فِيْ استثماراته وخططه التنموية لتحسين أمن الغذاء والماء والطاقة”، مشيراً إلَّى أن إنشاء قطاع خاص مزدهر أمر بالغ الأهمية. وشددت المجموعة على ضرورة أن تركز الإصلاحات على تحسين التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وتحسين الشفافِيْة ومعالجة الفساد، فضلا عَنّْ دعم الاقتصاد العراقي. وجود قطاع مالي قوي ومستقل وبيئة تنظيمية وضريبية تشجع الأعمال التجارية. نمو لا، السماح للقوى العاملة الديناميكية والشابة فِيْ العراق بالنمو وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي. وخلصت المجموعة إلَّى أن وجود شبكة أمان اجتماعي قوية وموجهة تضمن حصول الفئات الأكثر ضعفاً على الدعم الكافِيْ.

فِيْ آب 2022، أُعلن فِيْ لندن عَنّْ إنشاء تحالف مالي دولي يضم 7 مؤسسات مالية أجنبية وعراقية، لتقديم المشورة للحكومة العراقية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة لتأمين نفقات التشغيل، بما فِيْ ذلك رواتب الموظفِيْن. كَمْا يهدف التحالف إلَّى تحفِيْز الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي العاجل والمستمر لمدة 3 سنوات وبتكلفة 6 ملايين جنيه إسترليني. يضم التحالف المالي الدولي لدعم العراق دول مجموعة السبع أمريكا، بريطانيا، اليابان، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، بالإضافة إلَّى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن العراق يضم وزارة المالية المركزية. مصرف العراق واللجنة المالية النيابية.