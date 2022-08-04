ونادرًا ما تظهر الممثلة السورية فِيْ المقابلات التلفزيونية، حيث تفضل أن تبقى سرية، وأن تبعد حياتها الشخصية عَنّْ الصحافة.

وكشفت روعة أنها خضعت لعملية جراحية فِيْ قدمها، بعد أن أصابتها بالتواء نتيجة إرهاق نفسها فِيْ صالة الألعاب الرياضية، وبعد شفائها، أجريت لها عملية الزائدة الدودية فِيْ رمضان الماضي، حيث مكث فِيْ المنزل لمدة ثلاثة أشهر كاملة.

فِيْما يتعلق برحلة وعيه، أشار إلَّى أنه كان لديه وعي كافٍ لفترة طويلة دون أن يدرك ذلك، لكنه لم يكن قادرًا على التعبير عَنّْه، مشيرًا إلَّى أنه لم يكن وعيه هُو الذي تغير، ولكن الطريقة التي عبر بها عَنّْ ذلك، وتخصصه فِيْ ساعدت الفلسفة وعلم النفس فِيْ بناء الوعي.

وأضافت روعة أنها من عائلة غير فنية. لذلك، تقع على عاتقك مسؤولية تثقيف نفسك باستمرار والبحث باستمرار عما يدور فِيْ ذهنك.

ولفتت إلَّى أنها بعيدة عَنّْ النميمة والكلام الفارغ الذي لا معَنّْى له، ولديها ما يكفِيْ من الوقت للجلوس والاستثمار فِيْ نفسها والاستمتاع بوقتها مع نفسها، مضيفة أن لديها صديقان فقط خارج مجتمع الفن.

وبخصوص سلبياتها فِيْ الحب، كشفت أن من “حماقاتها” الصمت وعدم القدرة على التعبير عما يزعجها وعدم قدرتها على الاستيلاء على حقها وطريقتها فِيْ معاقبة رجل أو أي شخص يضايقها فِيْ الحياة. حياته.

تحدثت رواء عَنّْ عائلتها، مشيرة إلَّى أن لديهم علاقة وطيدة وقوية، والحوار يسيطر على جلساتها باستمرار. لهذا السبب، عانى من مشكلة فِيْ التفاهم مع أفراد المجتمع الفني، مؤكداً أن ذلك يأتي من التجربة.

استذكرت الفنانة السورية وفاة والدها عام 2012، وقالت إنها كانت ذاهبة إلَّى المطبخ وفجأة سمعوا صوته وهُو يضرب الأرض، فركضت لمساعدته وتوجهت إلَّى المستشفى لعدم توفرها. سيارات إسعاف جراء القصف .. من سوريا.

عَنّْدما وصل إلَّى المستشفى، أمسك الطبيب من يده ودفعه فِيْ سيارته وأخذه إلَّى المنزل للاطمئنان على والده، لكنه لسوء الحظ مات بسبب نوبة قلبية.

وأوضحت روعة أن الجميع أخبروها أنها ضربت الطبيب والجيران، عَنّْدما استيقظت بعد يومين من الحادث، عَنّْدما تم حقن الإبر المهدئة لها.

وفِيْ سياق مختلف، تحدث روعة عَنّْ علاقته بالله ومدى قربه منه، مستذكراً موقف أحد زوار منزله الذي تعجب من حضور القرآن الكريم ولوحات آيات قرآنية، قائلاً ” إنه ليس بيت الحكَمْاء الثلاثة، لقد علمتني فِيْ عمرك كَيْفَ أكون فِيْ المنزل وماذا فعلت طوال حياتي “.

رفضت الفنانة رفضًا قاطعًا النكات التي تتضمن اللمس، بل وضربت إحداها لمحاولة استفزازها.

وعبر عَنّْ روعة رفضه للزواج المدني وفكرة تبني الأطفال، ولعب الأدوار الجريئة، لكنه لا يمانع فِيْ لعب أفكار جريئة مثل الشخصية التي قدمها فِيْ مسلسل “تخت شرقي”.

وعَنّْ فكرة الاعتزال وارتداء الحجاب، شدد على أنه لا ينبغي ربط الاثنين، ولكن لا يستثني شيء من الأيام.