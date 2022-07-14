رومارينيو.. راقص السامبا الذي يكتب التاريخ فِيْ قلعة الاتحاد

نجح البرازيلي رومارينهُو لاعب الاتحاد فِيْ كتابة اسمه بأحرف ذهبية فِيْ قلعة العميد، بفضل نجاحاته وأرقامه الرائعة داخل النادي الكبير.

حصد النجم البرازيلي العديد من النجاحات مع كتيبة Tigres، سواء للأهداف التي سجلها بقميص الفريق وجعله أكثر لاعب أجنبي يسجل مع الاتحاد، ولسنوات التي قضاها خلف القضبان. من الاتحاد.

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أصبح راقص السامبا البرازيلي أحد أكبر نجوم الاتحاد عبر التاريخ، خاصة بعد أن تمكن من توسيع الفجوة بينه وبين المغربي هشام أبو شروان لاعب الاتحاد السابق أقرب منافس أجنبي له فِيْ الفريق، 38 هدفًا منذ التبني. من الدوري الاحترافِيْ بنظامه الحالي فِيْ موسم 2008-2009، ليصبح اللاعب الأجنبي الأعلى تسجيلاً أحد اللاعبين الأجانب فِيْ الفريق الاتحادي، حيث رفع تسجيله 58 هدفاً فِيْ أربعة مواسم.

سجل المغربي هشام أبو شروان 20 هدفا فِيْ موسمين منها 12 هدفا فِيْ موسم 2008-2009 و 8 أهداف فِيْ موسم 2009-2010. ويحتل الفنزويلي ريفاس المركز الثالث برصيد 19 هدفا فِيْ موسم واحد ثم التونسي أحمد العكيشي فِيْ المركز الرابع برصيد 19 هدفا فِيْ موسمين.

وقع رومارينيو مع الاتحاد فِيْ صيف 2022، ويعتبر اللاعب الأجنبي الأكثر استمرارية فِيْ الاتحاد منذ انطلاق الدوري المحترف، ولديه عقد حتى عام 2024، بينما مواطنه مارسيلو غروهِيْ حارس المرمى، الذي يأتي فِيْ المركز الثاني من حيث الأقدمية فِيْ شتاء نفس العام، انضم لكنه لم يشارك مع الفريق باستثناء موسم 2022-2022.

وتثق جماهِيْر الاتحاد برومارينيو كثيرًا فِيْ تحقيق الانتصارات والبطولات، وذلك بفضل قدرته الفنية الكبيرة وحَقيْقَة أنه يتمتع بشخصية من الدرجة الأولى على أرض الملعب.

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