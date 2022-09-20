“رونالدو المغرب”.. لقب جديد لحمد لله فِيْ كأس العالم

أعرب المدرب المغربي عبد القادر يومير عَنّْ تمنياته بوجود المهاجم عبد الرزاق حمدالله المحترف فِيْ صفوف فريق الاتحاد مع أسود الأطلس فِيْ مونديال 2022.

ووضعت قرعة المرحلة النهائية من المونديال المنتخب المغربي فِيْ المجموعة السادسة إلَّى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا، وستقام المونديال فِيْ قطر فِيْ الفترة من 21 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر 2022.

وقال عبد القادر يومير لصحيفة هسبورت المغربية يوم الثلاثاء “تعيين وليد ركركي مديرا فنيا لأسود الأطلس خلفا وحيد خليلودزيتش سيعود بالفائدة على المنتخب المغربي بعودة النجوم المستبعدين وعلى رأسهم حكيم زياش وعبد الرزاق حمدالله”.

وأضاف يمير “لم يعد من الممكن مناقشة وجود عبد الرزاق حمدالله فِيْ قائمة المنتخب المغربي للفترة المقبلة، موضحا أن المدرب وليد ركركي أشار إلَّى غياب مهاجم الاتحاد عَنّْ معسكر الأسود بسبب عامل الاستعداد. ولكن فرصة عودته مرة أخرى.

ومنح المدرب المغربي عبد القادر يومير المهاجم عبد الرزاق حمدالله لقب “رونالدو العرب”، قائلا “الأمر ليس مجاملة، لكن الأرقام تتحدث، الأرقام وحدها تضع المهاجمين فِيْ تصنيفات مختلفة”.

وأضاف عبد القادر يومير “ننتظر استدعاء حمدالله لتمثيل المنتخب المغربي بأسرع ما يمكن، حتى نتمكن من الاستفادة من آليته الهجومية فِيْ مونديال قطر”.