رونالدو بقميص النصر فِيْ يناير والهلال يخطط لإفساد الصفقة

تاريخ النشر 09/13/2022

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يستمر الحديث عَنّْ مستقبل نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وما يحيط بخطوته التالية فِيْ عالم كرة القدم، مع بقاء أقل من موسم حتى انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

وكان رونالدو قد طلب مغادرة مانشستر الصيف الماضي للانضمام إلَّى أحد الأندية المتنافسة فِيْ دوري أبطال أوروبا، بينما رفض رونالدو عرضًا ضخمًا من ناديي الهلال والنصر لضمه.

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رونالدو بالقميص الفائز فِيْ يناير، ويخطط الهلال لإفساد الصفقة

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن رونالدو قد يعيد النظر فِيْ العروض السعودية فِيْ يناير المقبل.

رونالدو، بعد عدم تمكنه من التكَيْفَ مع خطط الهُولندي إريك تن هاج وصيامه منذ بداية الموسم، بالإضافة إلَّى رفض العديد من الأندية الكبرى فِيْ أوروبا الانضمام إلَّى البرتغالي بسبب صعوبة التعامل معه. وعدم رغبته فِيْ الجلوس، أصبح خيار الانتقال للسعودية الخيار الأفضل له الآن.

وكشفت شبكة CNN البرتغالية، عَنّْ تفاصيل العرض الذي قدمه الهلال فِيْ يناير الماضي وقيمته 230 مليون يورو لمدة موسمين.

قبول رونالدو للعرض سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا فِيْ تاريخ كرة القدم، بسعر 2.3 مليون يورو فِيْ الأسبوع.

الأمل الوحيد أن يفسد الهلال صفقة النصر

ويظل حظر الهلال لفترتين عقبة فِيْ طريقه لضم البرتغالي، فِيْ حين أن النصر أحرار فِيْ إعادة تقديم العرض فِيْ يناير المقبل.

الهلال لديه أمل واحد فقط بالتوقيع على رونالدو، فِيْ حال طعَنّْ فِيْ قرار العقوبة الموقع، إذا قدم ملفًا قانونيًا إلَّى الاتحاد الدولي، الفِيْفا، بحيث يتم تخفِيْف العقوبة وتقتصر على إيقاف التسجيل عَنّْ واحد. فترة. .

يأمل الهلال العودة بكامل قوته فِيْ يناير للتعاقد مع لاعبين جدد ودعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.