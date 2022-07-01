رونالدو ينفق 14 ألف يورو على الملاءات والمناشف خلال إجازته

كشف موقع يا سون لاس أوشو الإسباني، أن كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أنفق قرابة 14 ألف يورو على الملاءات خلال إجازته الأخيرة بجزيرة مايوركا الإسبانية، برفقة شريكته جورجينا رودريغيز وأطفالهم الخمسة، والمناشف. والضروريات اليومية الأخرى للفِيْلا.

وأشار الموقع إلَّى أن اللاعب البرتغالي استأجر فِيْلا فاخرة عَنّْد سفح سييرا دي ترامونتانا، منذ 14 يونيو الماضي ولمدة 10 أيام، وسافر بطائرته الخاصة، والتي تبلغ قيمتها 22 مليون يورو (ما يعادل 23 مليون دولار).

تحتوي الفِيْلا الضخمة على عدة غرف وملاعب لكرة القدم والتنس وكرة السلة وكرة الطائرة، بالإضافة إلَّى صالة رياضية وجاكوزي ومسبح محاط بأشجار النخيل.

ذهب رونالد وعائلته إلَّى يخت كريستيانو فور وصولهم إلَّى الجزيرة، بطول 27 مترًا، وقيمته 6.5 مليون يورو (6.8 مليون دولار)، وقضوا ساعات طويلة هناك، بين الرياضة والسباحة والترفِيْه.

ونقل الموقع عَنّْ مصدر لم يذكر اسمه أن نجم كرة القدم، الحائز على 5 كرات ذهبية، طلب نظارة شمسية عبر الإنترنت مقابل 4000 يورو.

هذه هِيْ المرة الأولى التي يقضي فِيْها كريستيانو وجورجينا إجازة مع ابنتهما المولودة حديثًا إزميرالدا، التي توفِيْ شقيقها التوأم أثناء الولادة فِيْ منتصف أبريل.

كريستيانو رونالدو هُو أسطورة كرة قدم حية، فقد فاز بالعديد من الألقاب والجوائز مثل لقب أفضل هدافِيْ دوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفًا.

كان مهاجم مانشستر يونايتد أحد أكثر لاعبي كرة القدم ربحًا فِيْ العالم لأكثر من عقد، وغالبًا ما يتم إدراجه فِيْ قائمة فوربس السنوية كواحد من أغنى الأشخاص، بثروة تزيد عَنّْ مليار دولار.

فِيْ أوائل الأسبوع الماضي، تحطمت إحدى السيارتين الفارويتين اللتين كان نجم كرة القدم البرتغالي اللذين كانا يرسلهما إلَّى مايوركا فِيْ حادث فِيْ منتجع سا كوما على الساحل الشرقي.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن سيارة “بوجاتي فِيْرون”، التي تبلغ قيمتها 1.7 مليون جنيه (2.5 مليون دولار)، كان يقودها أحد عمال اللاعب، عَنّْدما اصطدمت بجدار مما تسبب فِيْ أضرار جسيمة. فِيْ مقدمة محرك السيارة ولم يصب السائق.