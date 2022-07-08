“رويال بنك” كندا تتجه إلَّى “ركود اقتصادي معتدل” العام المقبل

يقول تقرير صادر عَنّْ رويال بنك أوف كندا إن البلاد تتجه نحو ركود فِيْ عام 2023، لكنها لن تستمر طويلاً ولن تكون شديدة مثل فترات الركود السابقة.

قال الاقتصاديون فِيْ البنك إن كلهم ​​سيدفعون بالاقتصاد إلَّى “انكَمْاش معتدل” العام المقبل، بحسب أسوشيتد برس.

وقال الخبير الاقتصادي ناثان جانزين فِيْ مقابلة “نرى النمو يتباطأ حتى نهاية هذا العام، لكنه لا يزال إيجابيا، ثم نتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي فِيْ الربعين الثاني والثالث من عام 2023”.

وأضاف “ستشهد كندا ارتفاعًا بطيئًا فِيْ معدل البطالة ثم ارتفاعًا طفِيْفًا العام المقبل”.

وتوقع “رويال بنك أوف كندا”، فِيْ تقريره الخميس، أن يصل معدل البطالة إلَّى 6.6٪ فِيْ عام 2023، لكنه استبعد أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لعكس هذا الاتجاه فِيْ عام 2024 وما بعده.

انخفض معدل البطالة فِيْ كندا إلَّى 5.1٪ فِيْ مايو، وهُو أدنى مستوى على الإطلاق.

وقال جانزين “ستظل أسواق العمل قوية للغاية فِيْ المدى القريب، ولهذا لا نتوقع انخفاضًا حتى العام المقبل”. “ومع ذلك، فإن وتيرة نمو العمالة ستبدأ فِيْ التباطؤ، لكنها مسألة محدودية المعروض من العمالة، وليس الطلب”.

ومن المرجح أن يرفع “رويال بنك أوف كندا” أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، فِيْ انعكاس لتحرك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الشهر الماضي.

وأشار جانزن إلَّى أنه من المرجح أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة بمعدل مماثل فِيْ سبتمبر إلَّى 3.25٪ بنهاية العام.