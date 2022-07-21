رويترز اقتصاد السعودية سينمو 7.6% فِيْ 2022.. الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام

وأظهر استطلاع لرويترز قبل أكثر من عقد من الزمان عَنّْد 7.6٪ فِيْ 2022، مشيرا إلَّى أن الاستطلاع الأخير الذي أجري فِيْ أبريل كان يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 6.3٪.

وتوقع الاستطلاع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3٪ العام المقبل.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن ينمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط ​​يبلغ حوالي 3.9٪ خلال الأعوام من 2022 إلَّى 2026.

وأوضحت موديز العوامل المؤدية إلَّى هذا النمو، ومنها استمرار الرقابة المالية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلَّى وصولها الفعال إلَّى التنفِيْذ و مراحل البناء فِيْ السنوات القادمة.

وأضافت أنه من بين عوامل أخرى، الإجراءات الهِيْكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، والتي ستسهم بشكل واضح فِيْ زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

يشار إلَّى أن وكالة موديز قامت بتحديث تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو 2022 فِيْ “A1” بنظرة مستقبلية مستقرة بسبب استمرار سيطرة الحكومة على الأوضاع المالية العامة، وتنفِيْذ الإصلاحات الهِيْكلية، فضلاً عَنّْ جهُودها الواضحة نحو التمويل طويل الأجل. الاستدامة.