روي فيتوريا يوجه رسالة للجماهير المصرية

وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد للمنتخب المصري، رسالة للجماهير المصرية بعد تدريب الفراعنة رسمياً.

نشر فيتوريا مقطع فيديو على حسابه على Instagram “مرحبًا بالجميع، أنا على أبواب تحدٍ جديد سأخوضه في مسيرتي المهنية من خلال تولي مسؤولية تشكيل دولة يقارب عدد سكانها 120 مليون نسمة”.

وأضاف “إنه أمر رائع وأشعر بالفخر والتكريم وأعلم أن لدي مسؤولية كبيرة وأن الصعوبات ستمر”.

وتابع “لكنني مستعد لهم وبدعم من الشعب المصري سننجح”.

وختم “حضن كبير للجميع، أراك قريباً”.

مهمة صعبة تنتظر البرتغالي فيتوريا في مباراته الأولى مع المنتخب المصري، بعد أن عينه رسميًا في الساعات القليلة الماضية.

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه مع روي فيتوريا لتولي التوجيه الفني للمنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال.

ووقع فيتوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عقود تدريب الفراعنة برفقة حازم إمام عضو مجلس إدارة جباليا.

سيتولى فيتوريا تدريب المنتخب المصري لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2026.

بينما سيحصل المدرب البرتغالي على مبلغ 2،400،000 دولار سنويًا، بمعدل 200،000 دولار شهريًا.

تشمل خدمة دعم فيتوريا أيضًا 4 مساعدين أجانب

– أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام) – سيرجيو بوتيلهو (مساعد مدرب) – لويس ستيفيز (مدرب حراس المرمى) – والتر دياس (محلل أداء ومخطط حمولة)