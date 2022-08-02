روي فيتوريا يوجه رسالة لمحمد صلاح ولاعبي منتخب مصر “فيديو”

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد للمنتخب المصري، عن سيناريوهات جديدة في مفاوضاته مع حازم إمام، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، لتولي تشكيل الفراعنة.

خلف كواليس مفاوضات اتحاد الكرة مع فيتوريا

وقال فيتوريا في بيان بالفيديو على صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك “اتصل بي الكابتن حازم إمام منذ حوالي شهر. كانت محادثة واضحة تمامًا بين اثنين من لاعبي كرة القدم المحترفين”.

وأضاف “فهمت بسرعة صياغة الرسالة وفهمت الغرض منها. فهمنا بعضنا البعض بسهولة في البداية، ولهذا اتخذت القرار في نفس الوقت”.

وتابع “بعد ذلك بدأ النقاش حول البنود المتعلقة بالعقود، لكن قراري كان حاسمًا أنني أردت القدوم إلى مصر. أحببت حقًا أن تأتي هذه الدعوة الآن، وها نحن هنا”.

سبب التعاقد لمدة 4 سنوات مع المنتخب المصري

وتابع “في الأندية التي عملت فيها لم أوقع عقودًا لمدة 4 سنوات، لكن عمليًا هناك ثلاثة أعمل فيها لمدة 4 سنوات، ولهذا عندما عرضوا علي هذا العقد، فهمت الأهداف وفهمت ما كانت النية.، وقبلت وقلت لنبدأ العمل “.

وأضاف “البطولة الأفريقية كانت ستقام في عام 2023 وتم تأجيلها إلى عام 2024، ثم سيكون لدينا كأس العالم، وبالنسبة لمواعيد هذه البطولة كانت مقترحات الاتحاد منطقية للغاية وها نحن هنا”.

وتابع “نحن وفريقي الفني نعمل بالفعل على ملاحظة الكثير من الأمور في كرة القدم المصرية، وننظر إلى كل ما يتعلق بالدوري المصري، ونتابع اللاعبين المحترفين وجميع اللاعبين المصريين حول العالم، ولهذا هم متحمس ومستعد للعمل “.

وأضاف “سنعمل على جميع الملاعب والمجالات التي يجب أن نعمل على إدارتها بشكل جيد. بالطبع نحن نتابع الجميع ونتابع جميع المباريات واللاعبين من المحترفين والشباب لتشكيل صورة واقعية عن اللاعب المصري “.

رسالة فيتوريا لمحمد صلاح

وعن مكالمته مع محمد صلاح، قال “لقد تحدثت معه بالفعل، أعتقد أنها كانت محادثة أولية لطيفة من لاعب يعد من أفضل اللاعبين في العالم، والذي يرحب بالمدرب الجديد لبلاده. . “

وختم “أود أن أشكره على ذلك، وأود أن أقول له ولكل اللاعبين، دعونا نعمل معًا، حتى يفخر المصريون بكم وبالفريق”.