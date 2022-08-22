رياح التغيير تهب على الأهلي قبل انطلاق دوري “يلو”

هل بدأت المشاكل بمحاصرة الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري “الأصفر” لأندية الدرجة الأولى، وهُو سؤال طرحه الكثيرون فِيْ الشارع الرياضي السعودي قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد، حيث بدأت المشاكل فِيْ الظهُور. طرق على بوابات قلعة الراقي.

بدأت جماهِيْر الأهلي تمسك قلوبهم بالظروف الأخيرة التي ستزداد مخاوف الجمهُور بشكل سيبعد النخبة عَنّْ العودة إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي الموسم المقبل، خاصة وأن عقد الفريق بدأ بالانتهاء. فترة راحة.

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كَمْا بدأت مشاكل أخرى تصيب الراقي من جميع الجهات، سواء كانت إدارية أو فنية، مما جعل من الضروري على الجميع فِيْ النادي أن يجتمعوا ويعملوا معًا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وفاز ماجد النفِيْعي برئاسة النادي فِيْ مايو 2022. وأعلن الديني استقالته من دون الكشف عَنّْ تفاصيل أسباب خروجه من مجلس الإدارة، متمنياً للنادي التوفِيْق فِيْ الفترة المقبلة.

رحيل أكثر من لاعب واستقالة نائب رئيس النادي من أهم الأسباب التي جعلت جماهِيْر الأهلي تخشى على فريقهم فِيْ الموسم المقبل، خاصة وأن هناك قرارات أخرى وتغييرات إدارية فِيْ التجهِيْزات. . على وجه الخصوص، تعيين مشبب زياد مديرا لكرة القدم للدورة المقبلة، وأكدت إدارة النادي أن هذه الخطوة تندرج ضمن الهِيْكلية. وجرت مناقشة المدرب الجديد مع البلجيكي يان فان وينكل، المستشار الفني لكرة القدم بالنادي، بهدف تطوير اللاعبين من مختلف الأعمار، وكذلك المدربين وجميع العاملين فِيْ كرة القدم بالنادي.

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