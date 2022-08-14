رياح شمال إفريقية وراء موجات الحر الشديدة في أوروبا

كشف خبير الأرصاد الجوية والمناخ عبد العزيز الحسيني، عن أسباب الزيادة الشديدة في موجات الحر في جنوب ووسط أوروبا، مشيرًا إلى أن الرياح هي سبب ذلك.

فيديو | باحث الأرصاد الجوية والمناخ عبدالعزيز الحسيني الزيادة الشديدة في موجات الحرارة في جنوب ووسط أوروبا سببها رياح الصحراء القادمة من شمال إفريقيا # عين_الخامس #الإخبارية pic.twitter.com/JbYKIn4QGn

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 14 أغسطس 2022

انتقال الرياح

وقال الحسيني في مداخلة مع برنامج “عين الخامسة” الذي تبثه قناة “الإخبارية” إن الحرارة أو البرودة تأتي حسب ما تنقله الرياح، موضحا أن ما حدث في أوروبا من موجة حر. جاء ذلك بسبب انتقال الرياح الدافئة من الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا لمدة لا تقل عن شهر، قصيرة ومتقطعة.

وأشار إلى أن ذلك تسبب في ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا إلى درجات قياسية في وسط أوروبا بمعدل 40 درجة، وهي درجة قياسية، لأن أوروبا الوسطى منطقة باردة وممطرة.

موجة حرارية غير عادية

وأشار إلى أن الموجة الحارة التي تعرضت لها أوروبا جاءت بشكل غير معتاد حيث كانت بشكل رئيسي في أغسطس، لكن حرارة هذا العام انتقلت إلى يوليو واستمرت في أغسطس.

وأكد أنه بالرغم من أن موجات الحر كانت بعيدة، إلا أنها كانت شديدة، بالإضافة إلى قلة الأمطار ؛ مما أدى إلى ارتفاع غير معتاد في درجة الحرارة.

انخفاض تجديد المجاري المائية

يشار إلى أن الجفاف غير العادي ودرجات الحرارة القياسية في أوروبا تسببا في عدم تجديد الممرات المائية الرئيسية للقارة القديمة وزيادة الاحتباس الحراري.

مع قلة الأمطار في غرب ووسط وجنوب أوروبا، يقول خبراء الأرصاد إن الجفاف قد يصبح الأسوأ في القارة منذ أكثر من 500 عام.