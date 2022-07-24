رياح هابطة وأمطار تشتد الأسبوع المقبل على هذه المناطق

كشف خبير الأرصاد الجوية والمنبئ عبدالله العصيمي عن توقعاته بشأن حالة الطقس في المملكة، في ظل تقلبات العديد من المناطق.

رياح وموجات من الغبار والمطر

وقال العصيمي في تدوينة على صفحته الرسمية على تويتر إنه يتوقع أن تتأثر مناطق الرياض والقصيم وجنوب المنطقة الشرقية ابتداء من الخميس ولعدة أيام الأسبوع المقبل بالسقوط. رياح واندفاعات غبار قوية ترافقها أحياناً فرص زخات صيفية خفيفة متفرقة لبعض المناطق، وتزامنت زخات الصيف مع غبار كثيف ودرجات حرارة عالية طوال الليل (ماعدا في المرتفعات).

أمطار الصيف المتوسطة إلى الغزيرة

وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية في جيزان وعسير والباحة مرورا بالطائف ومرتفعات المدينة المنورة وكذلك منطقة نجران بأمطار صيفية معتدلة إلى غزيرة ستشتد الأسبوع المقبل. إن شاء الله وستتركز قوتهم في المرتفعات الجنوبية الغربية مع توقع طقس جميل بشكل عام.

وأشار إلى أن نشاط الاستحمام الصيفي ليس غير معتاد وحدث بشكل مشابه بين عامي 1998 و 2000، عندما تزامن مع أطول سلسلة متصلة من ظاهرة النينيا.