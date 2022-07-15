رياح وسحب رعدية على 3 مناطق حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة الباحة للرياح النشطة والعواصف الرعدية التي تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية. وأشار إلى تأثر الهجرة والمخوة وغامد الزارات وقلوة بالظواهر المذكورة.

ستبقى حالة التأهب حتى الساعة 10 مساءً يوم الجمعة.

ضعف الرؤية الأفقية بمنطقة عسير

وأشار إلى أن منطقة عسير تتعرض لعواصف رعدية ونشاط الرياح السطحية، وتتأثر بالظواهر المذكورة أعلاه أبها، أحد الرفيدة، الحرجة، الربوع، خميس مشيط، ظهران الجنوب.

ستبقى حالة التأهب حتى الساعة 10 مساءً يوم الجمعة.

الرياح والعواصف الرعدية في نجران

وفي نجران تستمر الرياح القوية وسحب العواصف وانخفاض الرؤية الأفقية.

وتتأثر الظواهر السابقة ب بدر الجنوب، وثر، وحبونة، وخبش، وشرورة، ونجران، ويدمة.

ستبقى حالة التأهب حتى الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة.