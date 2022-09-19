ريادة عالمية فِيْ المناخ.. دبي تخفض انبعاثات الكربون 21% خلال 2022

واصلت الإمارات ريادتها العالمية فِيْ مجال المناخ، حيث أعلنت دبي عَنّْ نجاحها فِيْ خفض انبعاثات الكربون بنحو 21٪ خلال عام 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع 72 للمجلس الأعلى للطاقة بدبي برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة والذي عقد عَنّْ بعد بحضور سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس. .

وناقش الاجتماع عدة محاور منها النتائج التي حققتها استراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون 2030 والتي تهدف إلَّى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30٪ بنهاية عام 2030 دعما لجهُود دولة الإمارات فِيْ تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي أمين عام المجلس وأعضاء المجلس وداود الهاجري مدير عام بلدية دبي وعبدالله بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفِيْذي لمجموعة اينوك. جوان فريل، مدير عام مؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، الرئيس التنفِيْذي بالإنابة لقطاع الإستراتيجية وحوكَمْة الشركات بهِيْئة الطرق والمواصلات.

حققت دبي انخفاضاً فِيْ انبعاثات الكربون لعام 2022 بلغت نسبته 21٪ مما يعكس فاعلية البرامج والمشاريع المتمثلة فِيْ زيادة مساحة مشاريع الطاقة الشمسية ورفع كفاءة التشغيل فِيْ المصانع والمنشآت، بالإضافة إلَّى عمليات إعادة التدوير للنفايات فِيْ قطاعات إنتاج الكهرباء وصناعة المياه والنقل البري ومعالجة النفايات.

كَمْا ناقش المجلس الخطة التي طرحتها شركة غاز الامارات احدى شركات مجموعة بترول الامارات الوطنية “اينوك” خلال الفترة المقبلة للتحول من استخدام اسطوانات الغاز الحالية الى اسطوانات مطورة توفر مزايا سلامة افضل وتقلل من الوزن.

وقال سعيد محمد الطاير لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا خلال الاجتماع … خارطة طريق وخطط تتضمن مبادرات واستراتيجيات وطنية للوصول إلَّى الحياد المناخي وإرساء دعائم اقتصاد منخفض الكربون، لا سيما “المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050″، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050. على إمارة دبي توفِيْر 100٪ من الطاقة الإنتاجية من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون 2030 واستخدام أحدث التقنيات فِيْ هذا المجال “.

وأضاف إن تطوير وتنفِيْذ البرامج والمشاريع القائمة كان له أثر إيجابي وملموس انعكس فِيْ معدلات التخفِيْض التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، مما سلط الضوء على الجهُود التي تبذلها الجهات المعَنّْية تماشياً مع عملية بناء نظام مستدام. الاقتصاد الأخضر ورؤية الدولة لتحقيق الحياد الكربوني “.

من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي “الخطة الحالية للتحول إلَّى استخدام الأسطوانات المحدثة أكثر فعالية فِيْ ضمان السلامة للمستهلكين وتجنب المخاطر، حيث قدمت غاز الإمارات 9000 أسطوانة محدثة نالت استحسان المستهلكين. فِيْ الإمارة على مدى السنوات الماضية “.