ريان ينجو من الغرق.. وفِيْديو يوثق الحادثة

نجا الفنان اللبناني ريان من الغرق أثناء ممارسته هُوايته فِيْ السباحة، بعد أن مرض فجأة.

هرع أولئك الموجودون فِيْ مكان الحادث لإنقاذ رايان فورًا، وسحبوه إلَّى الرمال وقدموا له الإسعافات الأولية لإعادته إلَّى وعيه.

وتم تداول مقطع فِيْديو الحادث الذي تعرض له ريان على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت حالته قلق الحضور، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أن الفنان يستعيد سلامته فِيْ أسرع وقت ممكن.

لكن ترددت أنباء أخرى عَنّْ أن ما حدث مع ريان هُو جزء من تصوير مقطع فِيْديو جديد لأغنية سيتم طرحها قريبًا.

حتى الآن لم يتم توضيح ما إذا كانت واقعة حقيقية أم مشهد لمقطع فِيْديو.

قبل عدة أشهر، صرح الفنان اللبناني أن أسباب غيابه عَنّْ المسرح كانت

فقدان والدته، وجود عقد ربطه مع شركة الإنتاج، لمواصلة دراسته، والحصول على ترخيص فِيْ قسم القانون بسبب رغبته فِيْ إبعاد نفسه تمامًا عَنّْ الفن، لكنه لم يستطع بسببه. مدمن. وحب الفن.

وكشف ريان عَنّْ أعماله الفنية الجديدة فِيْ ذلك الوقت، ومنها أغنيته المشتركة الأولى باللهجة الأرمنية واللبنانية، والأغنية الثانية بعَنّْوان “بدك بيثانيلي”، حيث مزج أغنيته القديمة بالأغنية الجديدة، وأغنيته الثالثة.، “بشتلك جراحي”.

اعتبر ريان أن أغنية شارة المسلسل مستقلة للوصول إلَّى الناس عَنّْد عرض العمل يومياً، ووزع ثلاث شارات أهمها مسلسل “أيام الدراسة”، ووضع شروطاً خاصة بها عَنّْد إرسال أي مسلسل. . شارة بأن العمل على مستوى معين وأن شارة الأغنية متوافقة مع صوته.

وعبر عَنّْ رغبته فِيْ أن يصاحب صوته صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لأن هناك تماسكًا بين صوتها وشعورها بتقديم شيء جميل معًا.

تجلت مشاعر ريان فِيْ التعبير عَنّْ عيد الحب فِيْ غياب يوم محدد للحب وحاجتنا إليه.

وأشار إلَّى أهمية الاستقرار الشخصي فِيْ حياة الفنان، وإبراز استقراره الفني والعاطفِيْ.

كان أول ظهُور له مع أغنية “Eres mi amor”، وتعاون فِيْ البداية مع شركة Music Is My Life. أصدر ألبومه الأول “حالة غريب” عام 2004، من إنتاج روتانا، وتضمن هذا الألبوم أغاني “حلة غريبة، أحلى غرام، أنت أملي، شو أتمنى، لا تخافوا، هذا عالمنا، هذا هُو عالمنا، أعظم. هُو الأمل لعينيك أنا. “